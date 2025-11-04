Tribal School Teacher Video: ఛీ.. ఛీ.. నువ్వసలు టీచరేనా.. ?.. విద్యార్థినులతో ఆ పనిచేయించుకుంటున్న ఉపాధ్యాయిని.. వీడియో వైరల్..

Government Tribal school Teacher foot massaged by girls students in Srikakulam: మన సమాజంలో తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఆ స్థానంను గురువులకు ఇచ్చారు. అందుకే తల్లిదండ్రులు ఎంత డబ్బులైన , ఎంతో కష్టపడి తమ పిల్లలకు మంచి చదువులు చదివించేందుకు పెద్ద పెద్ద స్కూళ్లలో వేస్తుంటారు. కొంత మంది గవర్నమెంట్ బడుల్లో తమ పిల్లల్ని చదివిస్తే మరికొంత మంది ప్రైవేటు స్కూళ్లలో ఎంత భారమైన ఫీజులు కట్టి మరీ చదివిస్తారు.
చదువు చెప్పకుండా పిల్లలతో కాళ్లు పట్టించుకున్న ఉపాధ్యాయురాలు
ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. చాలా మంది తమ ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఎంతో పవిత్రమైందని భావించి దానికి వందశాతం న్యాయం చేస్తారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం ఇలాంటి గొప్పస్థానంకు మాయని మచ్చలా మారుతున్నారు. ముఖ్యంగా సర్కారు స్కూళ్లలో భారీగా జీతాలు తీసుకుంటూ.. కొంత మంది తప్పతాగి స్కూళ్లకు రావడం, విద్యార్థినుల్ని లైంగికంగా వేధించడం, స్కూళ్లలో దారుణాలు చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఇలాంటివి ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి. తాజాగా.. ఏపీలోని శ్రీకాకుళంలో ఒక టీచర్.. విద్యార్థినులతో తన సపర్యలు చేయించుకుంది. ఈవీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని శ్రీకాకుళం జిల్లా మెళియాపుట్టి మండలం బందపల్లి బాలికల గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో చోటుచేసుకుంది. క్లాసులో టీచర్ తన విద్యార్థినులతో కాళ్లను నొక్కించుకుంది. ఆమె ఏంచక్కా ఫోన్ లలో మాట్లాడుతూ, అదేదో గొప్ప పనిచేసినట్లు పిల్లలతో కాళ్లు పట్టించుకుని నీచంగా ప్రవర్తించింది. ఈ ఘటనను కొంత మంది సీక్రెట్ గా వీడియో తీశారు.
మరోవైపు.. ఈ ఘటన జరిగి చాలా రోజులు అవుతోందని, ఆలస్యంగా వీడియో బయటకు రావడంతో టీచర్ నిర్వాకం వెలుగు చూసిందని విద్యార్థినులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటన కాస్త ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లింది.
దీనిపై ఐటీడీఏ సీతంపేట పీవో పవార్ స్వప్నిల్ జగన్నాథ్ స్పందిస్తూ.. ఆ టీచర్ కు ఇప్పటికే షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేశామని తెలిపారు. విద్యార్థినులతో టీచర్ కాళ్లు పట్టించుకున్న ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించినట్లు వివరించారు. దీనిపై ఏపీలో రాజకీయాంగా దుమారంగా మారింది.
