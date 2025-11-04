English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Tribal School Teacher Video: ఛీ.. ఛీ.. నువ్వసలు టీచరేనా.. ?.. విద్యార్థినులతో ఆ పనిచేయించుకుంటున్న ఉపాధ్యాయిని.. వీడియో వైరల్..

Tribal School Teacher Video: ఛీ.. ఛీ.. నువ్వసలు టీచరేనా.. ?.. విద్యార్థినులతో ఆ పనిచేయించుకుంటున్న ఉపాధ్యాయిని.. వీడియో వైరల్..

 Tribal Teacher foot massage in Srikakulam:టీచర్ ఏంచక్కా ఫోన్ లలో మాట్లాడుకుంటూ విద్యార్థినులతో కాళ్లు నొక్కించుకుంటుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారడంతో అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. దీనిపై విచారణకు ఆదేశించారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 4, 2025, 01:26 PM IST
  • శ్రీకాకుళంలో రెచ్చిపోయిన లేడీ టీచర్..
  • విద్యార్థినులతోకాళ్లు నొక్కించుకుని దారుణం..

Trending Photos

World Cup 2025 Final Highlights: టీమిండియా విజయ దరహాసం.. అమ్మాయిల సంబరాలు చూశారా..! (పిక్స్)
9
Women World Cup 2025 Final Highlights
World Cup 2025 Final Highlights: టీమిండియా విజయ దరహాసం.. అమ్మాయిల సంబరాలు చూశారా..! (పిక్స్)
Chevella Accident: బస్సు ప్రమాదం.. 20కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య, హృదయవిదారక దృశ్యాలు..
8
Chevella bus accident
Chevella Accident: బస్సు ప్రమాదం.. 20కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య, హృదయవిదారక దృశ్యాలు..
Kajal Aggarwal: కాజల్ అగర్వాల్ పెళ్లి వెనుక ఇంత కథ జరిగిందా.. అందుకే అంత తొందరగా.‌.!
5
Kajal Aggarwal
Kajal Aggarwal: కాజల్ అగర్వాల్ పెళ్లి వెనుక ఇంత కథ జరిగిందా.. అందుకే అంత తొందరగా.‌.!
Ramya Moksha: బిగ్ బాస్‌లో అంతా చీటింగ్.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన పచ్చళ్ల పాప రమ్య మోక్ష.. ఏమనిందంటే..?
6
Bigg Boss Telugu 9
Ramya Moksha: బిగ్ బాస్‌లో అంతా చీటింగ్.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన పచ్చళ్ల పాప రమ్య మోక్ష.. ఏమనిందంటే..?
Tribal School Teacher Video: ఛీ.. ఛీ.. నువ్వసలు టీచరేనా.. ?.. విద్యార్థినులతో ఆ పనిచేయించుకుంటున్న ఉపాధ్యాయిని.. వీడియో వైరల్..

Government Tribal school Teacher foot massaged by girls students in Srikakulam: మన సమాజంలో తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఆ స్థానంను గురువులకు ఇచ్చారు. అందుకే తల్లిదండ్రులు ఎంత డబ్బులైన , ఎంతో కష్టపడి తమ పిల్లలకు మంచి చదువులు చదివించేందుకు పెద్ద పెద్ద స్కూళ్లలో వేస్తుంటారు. కొంత మంది గవర్నమెంట్ బడుల్లో తమ పిల్లల్ని చదివిస్తే మరికొంత మంది ప్రైవేటు స్కూళ్లలో  ఎంత భారమైన ఫీజులు కట్టి మరీ చదివిస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. చాలా మంది తమ ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఎంతో పవిత్రమైందని భావించి దానికి వందశాతం న్యాయం చేస్తారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం ఇలాంటి గొప్పస్థానంకు మాయని మచ్చలా మారుతున్నారు. ముఖ్యంగా సర్కారు స్కూళ్లలో భారీగా జీతాలు తీసుకుంటూ.. కొంత మంది తప్పతాగి స్కూళ్లకు రావడం, విద్యార్థినుల్ని లైంగికంగా వేధించడం,  స్కూళ్లలో దారుణాలు చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఇలాంటివి ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి. తాజాగా.. ఏపీలోని శ్రీకాకుళంలో ఒక టీచర్.. విద్యార్థినులతో తన సపర్యలు చేయించుకుంది. ఈవీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని శ్రీకాకుళం జిల్లా మెళియాపుట్టి మండలం బందపల్లి బాలికల గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో చోటుచేసుకుంది. క్లాసులో టీచర్ తన విద్యార్థినులతో కాళ్లను నొక్కించుకుంది. ఆమె ఏంచక్కా ఫోన్ లలో మాట్లాడుతూ, అదేదో గొప్ప పనిచేసినట్లు పిల్లలతో కాళ్లు పట్టించుకుని నీచంగా ప్రవర్తించింది. ఈ ఘటనను కొంత మంది సీక్రెట్ గా వీడియో తీశారు.  

మరోవైపు.. ఈ ఘటన జరిగి చాలా రోజులు అవుతోందని, ఆలస్యంగా వీడియో బయటకు రావడంతో టీచర్ నిర్వాకం వెలుగు చూసిందని విద్యార్థినులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటన కాస్త ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లింది.

Read more: Maid Kills Pet Puppy Video: నువ్వసలు మనిషివేనా..?.. లిఫ్ట్‌లో కుక్కపిల్లను నెలకేసి కొట్టి చంపిన పనిమనిషి.. షాకింగ్ వీడియో..

దీనిపై ఐటీడీఏ సీతంపేట పీవో పవార్‌ స్వప్నిల్‌ జగన్నాథ్‌ స్పందిస్తూ.. ఆ టీచర్ కు ఇప్పటికే షోకాజ్‌ నోటీసు జారీ చేశామని తెలిపారు. విద్యార్థినులతో టీచర్ కాళ్లు పట్టించుకున్న ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించినట్లు వివరించారు. దీనిపై ఏపీలో రాజకీయాంగా దుమారంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SrikakulamGovernment School TeacherTribal Teacher foot massagestudents to massage teacher legVideo Viral

Trending News