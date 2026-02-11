AP Budget Session: విధ్వంసం నుంచి అభివృద్ధి- సంక్షేమంపై పరుగులు: ఏపీ గవర్నర్

Governor Abdul Nazeer Speech: 'గత 19 నెలలుగా మా ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణ దశ నుంచి ప్రగతి పథం వైపు పయనిస్తోంది. సూపర్ సిక్స్ వంటి సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. అభివృద్ధి కార్యకలాపాలను పునఃప్రారంభించడంపై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాం' అని ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తెలిపారు. 'విధానాలు, వ్యవస్థలు, వ్యయ ప్రాధాన్యాలలో కీలక సవరణలు చేశాం. 7 శ్వేతపత్రాల విడుదల ద్వారా పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేశాం. సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధితో సమతుల్యం చేయడానికి పది సూత్రాలు రూపొందించాం' అని వెల్లడించారు.
Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై బిగ్ ట్విస్ట్.. ప్రభుత్వానికి బహిరంగ లేఖ
బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా ఏపీ అసెంబ్లీ, శాసనమండలి ఉభయసభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగించారు. సంపదను సృష్టించే ప్రగతి చక్రాన్ని నిర్మించడమే మా లక్ష్యం అని ప్రకటించారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ ఒక స్పష్టమైన ఆర్థిక మార్గాన్ని నిర్దేశించిందని చెప్పారు. పరిమిత వనరులు ఉన్నప్పటికీ దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేసిందని తెలిపారు. '2019 తర్వాత వ్యవస్థాగత పాలనా వైఫల్యాలు తలెత్తాయి. రాష్ట్ర అభివృద్ధి స్తంభించింది. ఆర్థిక ఒత్తిడి తీవ్రమైంది. వ్యవస్థలు విధ్వంసమయ్యాయి' అని ప్రసంగంలో వివరించారు.
Also Read: Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ!
'మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్, సాగు నీటి పారుదల రంగాలు తీవ్ర తిరోగమనం చవిచూశాయి. ఈ నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకున్నారు' అని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తెలిపారు. రాజధాని అమరావతి పునర్నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతోందని.. శాశ్వత రాజధానిగా గుర్తించే ప్రక్రియను కేంద్రం ప్రారంభించిందని చెప్పారు. అమరావతిలో సరికొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైందని.. ప్రపంచంలోనే రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక స్థానం కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తెలిపారు.
Also Read: Srisailam: శ్రీశైలం కొండపై కట్టలు తెంచుకున్న ఆగ్రహం.. భక్తులు, శివస్వాముల ఆందోళన
విశాఖపట్నం, విజయవాడ నగరాల్లో మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులతో అద్భుతమైన ప్రజారవాణా అందుబాటులోకి తెస్తామని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ వివరించారు. 175 నియోజకవర్గాల్లో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు ఏర్పాటు చేసేందుకు కార్యాచరణ అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి- సంక్షేమ కార్యక్రమాలను గవర్నర్ వివరించారు. 'వివిధ సందర్భాల్లో గత ప్రభుత్వ విధ్వంస విధానాలను ప్రస్తావిస్తూ కొనసాగిన గవర్నర్ ప్రసంగం. కేంద్ర బడ్జెట్లో ఏపీ ప్రస్తావనను వివిధ సందర్భాల్లో తన ప్రసంగంలో గుర్తు చేశారు. 'అమరావతికి రాజధానిగా చట్టబద్దత ప్రక్రియను కేంద్రం ప్రారంభించింది. మూడు ప్రాంతాల్లోనూ సమగ్రాభివృద్ధికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం' అని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తెలిపారు. నల్లమల సాగర్, నదుల అనుసంధానం వంటి అంశాలపై గవర్నర్ ప్రసంగంలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.
గవర్నర్ ప్రసంగంపై వైఎస్సార్సీపీ ఆగ్రహం
బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా గవర్నర్ చేసిన ప్రసంగంపై వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. గత ప్రభుత్వం 22ఏ పేరుతో వివాదాలు సృష్టించిందని పరోక్షంగా ప్రస్తావించడాన్ని తప్పుబట్టారు. గవర్నర్ ప్రంసంగం ప్రారంభించిన మూడో నిమిషం నుంచే సభలు నినాదాలు చేసి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గవర్నర్ ప్రసంగాన్ని పూర్తిగా వినకుండానే సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్ కూడా హాజరయ్యారు. గవర్నర్ ప్రసంగానికి పదేపదే ఆటంకం కలిగిస్తూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అనంతరం కాసేపటికే సభ నుంచి జగన్తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు బయటకు వెళ్లిపోయారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook