AP Govt Employees: తమ డిమాండ్లు, సమస్యలపై ఆందోళన చెందుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వేతన సవరణ సంఘం, డీఏ పెంపుతోపాటు ఐఆర్, పెండింగ్ బిల్లుల కోసం ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం జారీ చేశారు. ఉగాదిలోపు తమకు హామీలు నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ రెండేళ్లలో మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చేసిందేమీ లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పీఆర్సీ లేదు.. ఐఆర్ లేదు.. బకాయిల ఊసే లేదని తమ ఆవేదనను వివరించారు.
తాడేపల్లిలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమాఖ్య కార్యాలయంలో జేఏసీ అమరావతి రాష్ట్ర చైర్మన్ బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు వెంకట్రామిరెడ్డి మాట్లాడారు. ఉగాది నాటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వోద్యోగులకు ఐఆర్ ప్రకటించకపోతే ఆందోళనలకు దిగుతామని కూటమి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. తొలుత అన్ని జిల్లాల్లో నిరసన ప్రదర్శలు చేస్తామని, అనంతపురం జిల్లాతో నిరసనలు ప్రారంభిస్తామని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇంతటి దయనీయ పరిస్థితి ఎప్పుడూ లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగులు అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు ఉద్యోగ సంఘం నాయకులుగా తాము సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నట్లు తెలిపారు.
'పీఆర్సీ దూరమవుతుందనే ఆందోళన అందరిలో ఉంది. ఐఆర్ ప్రకటించకపోవడం చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి' అని ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు వెంకట్రామిరెడ్డి గుర్తుచేశారు. సరెండర్ లీవులు, డీఏలు పెండింగ్లో ఉన్నాయని.. పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ బకాయిలు రావడం లేదని వివరించారు. పెన్షనర్లు, చనిపోయిన ఉద్యోగుల కుటుంబాల పరిస్థితి దయనీయంగా ఉందని వాపోయారు.
ప్రభుత్వం నుంచి అందాల్సిన బెనిఫిట్లలో ఒక్క రూపాయీ అందలేదని.. రిటైరైన వారు రావాల్సిన బెనిఫిట్లు తీసుకోకుండానే మరణిస్తున్నారని ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు వెంకట్రామిరెడ్డి తెలిపారు. ఉద్యోగులకు రూ.30 వేల కోట్లు, పెన్షనర్లకు రూ.10 వేల కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయని వివరించారు. పాలనలో తాము ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తున్నా.. ప్రభుత్వం నుంచి తమకు సహకారం లేదని పేర్కొన్నారు. ఇది మంచి ప్రభుత్వం కానే కాదు.. ముంచిన ప్రభుత్వం అని ప్రకటించారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులను బానిసల కంటే హీనంగా చూస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉగాదిలోపు ఐఆర్ ప్రకటించకపోతే పోరాటం తథ్యం అని జేఏసీ అమరావతి రాష్ట్ర చైర్మన్ బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు ప్రకటించారు.
‘అధికారంలోకి రాగానే పీఆర్సీ వేస్తామన్నారు.. అంతకుముందే ఐఆర్ ప్రకటిస్తామని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇవ్వడం లేదు' బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు, వెంకట్రామిరెడ్డి అని తెలిపారు. ప్రభుత్వ తీరు చూస్తుంటే పీఆర్సీ దూరమవుతోందని తమకు ఆందోళన నెలకొందని.. గతంలో ఏ ప్రభుత్వమైనా అధికారంలోకి వచ్చిన రెండు నెలల్లో ఐఆర్ను ప్రకటిస్తూ వచ్చాయని గుర్తుచేశారు. రెండేళ్లవుతున్నా ఐఆర్ ప్రకటించకపోవడం చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి అని ప్రకటించారు. ఉగాదిలోపు ఐఆర్ ప్రకటించకపోతే పోరాటమేనని తేల్చిచెప్పారు.
ప్రభుత్వం హామీలు నిలబెట్టుకుంటుందని.. సమస్యలు పరిష్కరిస్తుందనే నమ్మకంతో ఇన్నాళ్లూ ఓపికగా ఉన్నామని.. ఇప్పుడు ఊరుకునేది లేదని ఏపీ జేఏసీ అమరావతి రాష్ట్ర చైర్మన్ బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు ప్రకటించారు. జిల్లా స్థాయి నిరసన ప్రదర్శనల తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే విజయవాడలో మహా ధర్నా నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఐఆర్ ప్రకటించి, పీఆర్సీ కమిషన్ను వెంటనే ఏర్పాటుచేయాలని, లేనిపక్షంలో ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు.
ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సినవి ఇవ్వకపోగా అణచివేస్తున్నారని.. అనివార్యంగా పోరాడక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడిందని జేఏసీ అమరావతి రాష్ట్ర చైర్మన్ బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు వెంకట్రామిరెడ్డి ఆవేదన వెలిబుచ్చారు. ఒక్క డీఏతో ఎన్ని పండుగలు చేసుకోవాలని.. ఉగాదికి ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఒక ప్రకటన చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేశారు.
