Dearness Allowance: అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాదిన్నర తర్వాత ఏపీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు కొన్ని మేలు చేసే నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో రెట్టింపు ఆదాయం లభించేలా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒక జీవో విడుదల ద్వారా రెండు ప్రయోజనాలు ఉద్యోగులకు లభించనున్నాయి. అది ముఖ్యంగా మాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు లభించనుంది. అంటే పదవీ విరమణ పొందిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ సకాలంలో చెల్లించేందుకు ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది. పింఛన్, గ్రాట్యూటీ చెల్లింపు ఆలస్యమైతే వడ్డీ చెల్లింపుపై కొత్త ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు సకాలంలో పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ ప్రయోజనాలు అందించే విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జీవో 59 (7-10-2025) జారీ చేసింది. ఈ జీవో రాష్ట్ర పరిపాలనలో కీలక మార్పుగా కనిపిస్తోంది. జీఓ ప్రకారం ఉద్యోగుల పెన్షన్ లేదా గ్రాట్యుటీ మంజూరులో పరిపాలనా లోపం కారణంగా ఆలస్యమైతే ఆలస్యమైన బకాయిలపై జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (జీపీఎఫ్) వడ్డీ రేటుతో సమానమైన వడ్డీని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గతంలో ఉద్యోగులు ఎదుర్కొన్న సమస్యల దృష్ట్యా ప్రభుత్వం ఈ ఉత్తర్వు జారీ చేసింది.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారని.. దానికి పర్యవసానంగా ఈ కొత్త జీఓ అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి. ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు సీఆర్జీ, జీపీఎఫ్, ఏపీజీఎల్ఐ వంటివి చెల్లించడంలో నెలల తరబడి భారీ ఆలస్యమయ్యేవి. దానికి పరిష్కారంగా తాజాగా ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుత ఉత్తర్వులు ఆలస్యమైతే జీపీఎఫ్ వడ్డీ రేటుతో వడ్డీ చెల్లించాలని ఆదేశిస్తున్నాయి.
వేతనాలు, నెలవారీ పెన్షన్ నెల మొదటి తేదీన కాకుండా ఆలస్యంగా ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు చెల్లించేవారు. దీంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇప్పుడు తాజాగా తీసుకువచ్చిన జీఓతో సకాలంలో చెల్లింపులు జరగనున్నాయి. ఉద్యోగులకు రావాల్సిన డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) వాయిదాలు, 11వ పీఆర్సీ బకాయిలు భారీగా పెండింగ్లో ఉండిపోయాయి. అయితే ఈ కొత్త జీఓ కేవలం రిటైర్మెంట్ చెల్లింపుల ఆలస్యంపైనే వడ్డీ చెల్లింపునకు పరిమితమైంది.
పెన్షన్ విధానం విషయంలో పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (ఓపీఎస్) హామీకి బదులుగా గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (జీఎఫ్ఎస్)ను ప్రవేశపెట్టడంపై కూడా ఉద్యోగుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. తాజా జీఓలోని నిబంధనలు, పరిపాలనా యంత్రాంగంపై మరింత జవాబుదారీతనాన్ని పెంచడానికి దోహదం చేయనున్నాయి. పరిపాలనా లోపాలతో ఆలస్యమైతే వడ్డీ చెల్లిస్తారు. ఆలస్యానికి బాధ్యులైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లేదా ఉద్యోగులపై క్రమశిక్షణా చర్యలు కూడా తీసుకోవడానికి తాజాగా జీఓ దోహదం చేస్తుంది.
పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ ఆలస్యంపై గతంలో జారీ చేసిన అన్ని జీఓలు/ మెమోలను ఈ కొత్త జీఓ రద్దు చేసింది. ఆలస్యమైన చెల్లింపులపై వడ్డీని సంబంధిత పరిపాలనా శాఖ, ఆర్థిక శాఖ ఆమోదంతో మాత్రమే మంజూరు చేయాలి. రిటైర్ అయిన ఉద్యోగుల ఆర్థిక ప్రయోజనాలు సకాలంలో అందడం, ఆలస్యమైతే నష్టపరిహారంగా వడ్డీ చెల్లించడం అనేది ఉద్యోగుల ఆర్థిక భద్రతను మెరుగుపరచడానికి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం తీసుకున్న సానుకూల చర్యగా ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
