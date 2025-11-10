Govt Employees: జీతాల నుంచి ప్రమోషన్స్ వరకు.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన FR రూల్స్ ఇవే..!

Govt Employees Fundamental Rules: ఫండమెంటల్ రూల్స్ (Fundamental Rules-FR) గురించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. జీతభత్యాలు, సెలవులు, ప్రమోషన్లు, సస్పెన్షన్ వంటి అనేక అంశాలను ఫండమెంటల్ రూల్స్లో ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ విధులకు సంబంధించిన వివిధ పరిస్థితుల్లో ఎలా వ్యవహరించాలో ఈ నియమాలు నిర్దేశిస్తాయి. ప్రమోషన్, డిప్యుటేషన్ వంటి విషయాలు కూడా FR ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. పదవీ కాలానికి సంబంధించి.. అదనపు బాధ్యతలు అప్పటించినప్పుడు జీతాల చెల్లింపు తదితర అన్ని అంశాలు FR కు లోబడి ఉంటాయి. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
శాశ్వత పోస్టులోకి ఇద్దరూ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులను ఒకేసారి నియమించరాదు. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని ఒకేసారి రెండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ పోస్టులలో నియమించరాదు. ఉద్యోగి సెలవులో ఉంటే.. ఆ పోస్టులో మరోకరి నియామకం చేపట్టరాదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఒక్క రోజు కూడా మెడికల్ లీవ్ పెట్టుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం అపాయింట్ చేస్తే తప్పా.. ఏ ఉద్యోగికి కూడా ఒకేసారి ఐదేళ్ల కంటే ఎక్కువ సెలవు మంజూరు చేయకూడదు. ఒక ఏడాది కంటే ఎక్కువ కాలం అనుమతి లేకుండా లీవులో ఉంటే.. ఆ ఉద్యోగి రాజీనామా చేసినట్లుగా పరిగణిస్తారు. అనుమతి ఉన్నా.. లేకపోయినా ఐదేళ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం సెలవులో ఉంటే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసినట్లే. అదేవిధంగా ఐదేళ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం ఫారిన్ సర్వీస్లో ఉంటే.. రాజీనామా కింద పరిగణిస్తారు.
ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న పోస్ట్లోని విధుల కన్నా.. ఎక్కువ ప్రాధాన్యత విధులు ఉన్న పోస్టులోకి నియమితులైనప్పుడు ప్రస్తుత వేతనం కంటే కొత్త స్కేలులోని వేతనం అందుకుంటారు. ఒక ఉద్యోగి APPSC ద్వారా మరో పోస్టులోకి సెలక్ట్ అయినప్పుడు.. పాత ఉద్యోగంలోని వేతనానికి తక్కువ కాకుండా కొత్త పోస్టులో వేతనం అందజేస్తారు. అయితే కొత్త ఉద్యోగంలో చేరిన ఒక ఏడాది తరువాత ఇంక్రిమెంట్ అందుకుంటారు. పాత ఉద్యోగంలోని ఇంక్రిమెంట్ డేట్ వర్తించదు.
అదేవిధంగా ఒక ఉద్యోగం నుంచి మరో ఉద్యోగానికి పదోన్నతి పొందినప్పుడు.. కింది పోస్టులో పొందుతున్న వేతనానికి ఒక నేషనల్ ఇంక్రిమెంట్ కలిపి వచ్చిన వేతనాన్ని ప్రమోషన్ పోస్ట్ స్కేల్లో ఫై స్టేజి వద్ద నిర్ణయించాలి. వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ యాథావిధిగా వస్తుంది. ఒకవేళ ఉద్యోగి ప్రవర్తన సంతృప్తికరంగా లేకపోతే ఇంక్రిమెంట్ నిలిపివేయవచ్చు. అయితే ఎంత కాలం నిలిపివేస్తున్నారో ఉత్తర్వుల్లో కచ్చితంగా పేర్కొనాలి.
ఇంక్రిమెంట్కు సంబంధించి సర్వీస్కి కొన్ని రూల్స్ ఇలా..
==> ఒక టైం స్కేల్లో పని చేసిన కాలం ఇంక్రిమెంట్కి లెక్కిస్తారు.
==> అయితే ఒక లాస్ ఆఫ్ పే లీవ్ తీసుకుని ఉంటే.. ఎన్ని రోజులు తీసుకున్నారో అంతకాలం వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ వాయిదా పడుతుంది.
==> 180 రోజుల వరకు మెడికల్ కారణగాలతో లాస్ ఆఫ్ పే లీవు తీసుకుంటే.. ఇంక్రిమెంట్ వాయిదా పడకుండా ఇచ్చే అధికారం డిపార్ట్మెంట్ హెడ్కు ఉంటుంది.
==> కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినా.. ప్రమోషన్ పోస్టులో చేరిన ఉద్యోగికి అతని వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ 12 నెలల కాలం పూర్తి కాకుండానే మంజూరు అవుతుంది.
==> ఒక ఉద్యోగి పదవీ విరమణ చేసిన మరుసటి రోజు వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ తేదీ ఉంటే.. పెన్షనరీ బెనిఫిట్స్ కోసం మంజూరు అయినట్లే లెక్కించాలి.
ఒక ఉద్యోగి లాంగ్ లీవ్లో ఉంటే.. 4 నెలల వరకు HRA పూర్తిగా మంజూరు చేయవచ్చు. అర్ధ లేదా పూర్తి వేతన సెలవు మీద ఉన్న ఉద్యోగికి.. అతడు సెలవు మీద వెళ్లినప్పటి నుంచి వేతనం మీద HRA లెక్కిస్తారు. ఒక ఉద్యోగిని టెంపరరీగా రెండు పోస్టులలో నియమించవచ్చు. ఇలా రెండు పోస్టులు చూస్తున్నప్పుడు.. ఏది ఎక్కువ వేతనం ఉంటే ఆ జీతం అందుకుంటారు. అదేవిధంగా మొదటి మూడ నెలల వేతనంలో 1/5 భాగం.. తరువాత 3 నెలలు 1/10 భాగం అలవెన్సుగా పొందవచ్చు.
(గమనిక: ఇక్కడ అందజేసిన సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు న్యూస్ నిర్ధారించలేదు. అధికారిక సమాచారం కోసం ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లను సందర్శించగలరు)
