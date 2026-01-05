English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Retirement Age: ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు 62 ఏళ్లకు పెంపు.. త్వరలో ఉత్తర్వులు

Retirement Age: ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు 62 ఏళ్లకు పెంపు.. త్వరలో ఉత్తర్వులు

Govt Employees Retirement Age Increased Up To 62 Years: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును ఏపీ ప్రభుత్వం పెంచేసింది. 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు మంత్రి కీలక నిర్ణయం ప్రకటించారు. ఆ వార్త వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 5, 2026, 10:09 PM IST

Retirement Age: ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు 62 ఏళ్లకు పెంపు.. త్వరలో ఉత్తర్వులు

Govt Employees Retirement Age Increase: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. న్యాయస్థానం ఆదేశాలతో ఉద్యోగుల వయోపరిపతి పెంపుపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాల పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపుపై ఏర్పాటుచేసిన ఉప సంఘం ఈ మేరకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. 

Also Read: Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, కార్పొరేషన్‌లలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల వయోపరిమితి పెంపుపై ఏర్పాటుచేసిన మంత్రివర్గ ఉప సంఘం సోమవారం సమావేశమైంది. క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ సభ్యులైన పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ, ఫైనాన్స్ శాఖమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఈ సమావేశంలో పాల్గొని చర్చించారు. అమరావతి క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి జూమ్ ద్వారా మంత్రి నారాయణ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

Also Read: BRS Party: ఎవరి చేతిలో కవిత కీలుబొమ్మ.. ఆమె తీరుతో కేసీఆర్‌ కంటతడి

కోర్టు ఆదేశాలతో 62 ఏళ్ల వయోపరిమితితో 2,831 మంది ఉద్యోగులు ఇప్పటికే కొనసాగుతున్నారని మంత్రి నారాయణ వివరించారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, కార్పొరేషన్‌లు, 9 10 షెడ్యూల్ సంస్థల ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపుపై సమాలోచనలు చేసింది. ప్రభుత్వం పై పడే ఆర్థిక భారంపై అధికారులతో సబ్ కమిటీ సభ్యులు చర్చించారు. కార్పొరేషన్ల వారీగా ఉద్యోగులు, ఆర్థిక భారం వివరాలతో మరోసారి సమావేశం నిర్వహించాలని ఈ సందర్భంగా కమిటీ సభ్యులు నిర్ణయించారు. త్వరలోనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు 62 ఏళ్లకు పెంచాలని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది.

Also Read: Luxury Bikes: లగ్జరీ బైక్‌ దొంగల ముఠా అరెస్ట్‌.. కేటీఎం, బుల్లెట్‌లే వారి లక్ష్యం

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే ఎన్నో హామీలు ఇస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం ఈ క్రమంలోనే పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకుంది. గత అక్టోబర్‌ సమయంలో దసరా పండుగకు కరువు భత్యం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. పదోన్నతులు, పెండింగ్‌ బిల్లులు చెల్లిస్తున్న ప్రభుత్వం తాజాగా రిటైర్మెంట్‌ ఏజ్‌ పెంచడం విస్మయానికి గురి చేసింది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

