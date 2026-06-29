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ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. రూ.30 వేల కోట్ల కోసం ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం

Govt Employees Takes Big Decision For Pending Bills Rs 30000 Crore: అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆల్టిమేటం జారీ చేశారు. భారీ ఎత్తున బిల్లులు పెండింగ్‌లో ఉండడంతో వాటి కోసం ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వంతో తాడోపేడో తేల్చుకుంటామని ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రకటించాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 29, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:07 PM IST
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. రూ.30 వేల కోట్ల కోసం ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం
Image Credit: Govt Employees Takes Big DecisionSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. రూ.30 వేల కోట్ల కోసం ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం
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