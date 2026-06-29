/ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. రూ.30 వేల కోట్ల కోసం ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఆల్టిమేటం

Govt Employees Big Decision: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం తమ సమస్యలు పట్టించుకోకపోవడంతో తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ముఖ్యంగా రూ.30 వేల కోట్ల మేర పేరుకుపోయిన పెండింగ్ బిల్లులపై ఉద్యోగులు పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు. చెల్లించాల్సిన బకాయిల పై ఉద్యమానికి సన్నద్ధం అవుతున్నట్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రకటించాయి. ఏదైనా జరిగితే తాము బాధ్యులం కాదని ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు.
కలెక్టర్కు వినతి
తమ పెండింగ్ బిల్లుల విడుదల కోసం ఉద్యోగ సంఘాలు రాష్ట్రవ్యాప్త కార్యాచరణ ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగా సోమవారం రాజమండ్రి కలెక్టరేట్లో రెవెన్యూ ఉద్యోగులతో కలిసి కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందజేశారు. అనంతరం ఏపీ జేఏసీ అమరావతి ఛైర్మన్ బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ.. జూలై 12వ తేదీన మొట్టమొదటి ఉద్యమ సన్నద్ధ సభను శ్రీకాకుళంలో నిర్వహిస్తామని ప్రకటించారు.
ఎంతో ఆశ పడ్డాం
'వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సుమారుగా రూ.30 వేల కోట్ల పైచిలుకు బకాయిలు ఉన్నాయి. ఎన్నికల్లో కూటమి నాయకులు తాము అధికారంలోకి వచ్చాక బకాయిలు చెల్లిస్తామని మాట ఇచ్చారు. ఎప్పటికప్పుడు డీఏలు చెల్లిస్తాం.. మంచి పీఆర్సీ ఇస్తాం.. పీఆర్సీ ఆలస్యమైతే ఈలోపు ఐఆర్ చెల్లిస్తాం, సరెండర్ లీవ్స్, ఎర్న్ లీవ్స్, జీతభత్యాలు ఆలస్యం లేకుండా ఉంటాయని చెప్పారు. దీంతో ఎంతో ఆశ పడ్డాం' అని రెవెన్యూ ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు వివరించారు.
ఉద్యమానికి సిద్ధం
'గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇవ్వాల్సిన రూ.30 వేల కోట్ల బకాయిలు ఎవరికి ఎంతెంత రావాలో కనీసం లెక్కలు కూడా కూడా వేయలేదు. ఆర్థికంగా ఉద్యోగులు చితికిపోతా ఉంటే కూటమి ప్రభుత్వం కనీసం చర్చించలేదు. మేము ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటించినా ప్రభుత్వం ఇంతవరకు స్పందించలేదు. ఏపీ జేఏసీ అమరావతి ఉద్యోగ సంఘాలు, శాఖాపరమైన సంఘాలందరం కూడా ఉమ్మడిగా నిర్ణయం తీసుకొని ఇప్పటికే ఉద్యమానికి సిద్ధమవుతున్నాం' అని బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు వెల్లడించారు.
సన్నద్ధ సభలు
'ఉద్యమ కార్యాచరణలో భాగంగా జూలై 12వ తేదీన తొలి సన్నద్ధ సభను శ్రీకాకుళంలో నిర్వహించబోతున్నాం. 21వ తేదీన అనంతపురంలో మరో సభ నిర్వహించనున్నాం. అనంతరం ప్రతి ఉమ్మడి జిల్లాలో కూడా సన్నద్ధ సభలు నిర్వహిస్తాం' అని బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు కార్యాచరణ ప్రకటించారు. 'పెండింగ్ బిల్లుల కోసం ఉద్యోగులు ఆలోచించే సమయం దాటిపోయింది. తీవ్రమైన పని ఒత్తిడిలో నెట్టివేశారు. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం' అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఐక్య ఉద్యమాలు
'ఉద్యోగులు అందరికీ అవగాహన కల్పించి ఉద్యమం చేసేందుకు ఏపీ జేఏసీ అమరావతి సిద్ధమవుతుంది. కలిసి వచ్చే సంఘాలన్నీ జేఏసీలో కలుపుకొని ముందుకువెళ్తాం. ఐక్య ఉద్యమాలకు కూడా ఏపీ జేఏసీ అమరావతి పక్షాన సిద్ధంగా ఉంటాం' అని బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు ప్రకటించారు. ఉద్యోగులకు రావాల్సిన ఆర్థికపరమైన అంశాల్లో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం స్పందించాలని కోరారు. తాము చేపట్టే ఉద్యమంతో ప్రజలకు ఏదైనా అసౌకర్యం కలిగినా.. ఇబ్బందులు ఎదురైనా ప్రభుత్వానిదే బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు.