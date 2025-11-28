Schools Holiday: దిత్వా తుఫాన్‌ ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు?

Rains Holiday: కొన్ని వారాలు కాకముందే ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరో తుఫాను ముప్పు పొంచి ఉంది. ఏపీ ప్రజలను మరొక తుపాను భయపెట్టిస్తోంది. మొంథా తుఫాను మిగిల్చిన నష్టం నుంచి ఇంకా కోలుకోకముందే దెబ్బ మీద దెబ్బ అన్నట్టు ఏపీకి మరో తుఫాన్ దూసుకొస్తోంది. సెన్వార్ తుపాన్ ముప్పు తప్పినా 'దిత్వా' రూపంలో ఏపీకి ముప్పు పొంచి ఉంది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో శ్రీలంక సమీపంలోని తీవ్ర వాయుగుండం గురువారం ఉదయం తుపానుగా బలపడినట్లు వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. యెమెన్ సూచనతో తుపానుకు 'దిత్వా'గా నామకరణం చేశారు. దిత్వా అంటే ఆ దేశంలోని ప్రముఖ సరస్సు.
నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుపాను గడిచిన ఆరు గంటల్లో దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల వేగంతో పయనించింది. ప్రస్తుతానికి చెన్నైకి దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 560 కిలోమీటర్లు పుదుచ్చేరికి 460 కిలోమీటర్లు దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఉత్తర వాయువ్య దిశగా తుఫాను కదులుతుండగా.. నవంబర్ 30వ తేదీ ఉదయానికి తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తా తీరాలకు చేరుతుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో నేటి నుంచి కోస్తాంధ్రలో గంటకు 35 నుంచి 45 కిలోమీటర్లు వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. తుఫాన్ ప్రభావంతో అన్ని ప్రధాన పోర్టుల్లో రెండో నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. తుపాను ప్రభావంతో శుక్రవారం నుంచి మంగళవారం వరకు ఏపీలో పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. దిత్వా తుఫాన్ ప్రభావంతో శనివారం కొన్ని జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్.. ఆదివారం కొన్ని జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.
30వ తేదీన ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్. ఆ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆ జిల్లాల్లో 20 సెంటీమీటర్లకు మించి వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
రేపు శనివారం
భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు: పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాలు
భారీ వర్షాలు: శ్రీసత్యసాయి, అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాలు
ఆదివారం
భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు: చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, వైఎస్సార్ కడప, పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, ప్రకాశం, నంద్యాల, బాపట్ల, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాలు
భారీ వర్షాలు: శ్రీసత్యసాయి, అనంతపురం, కర్నూలు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలు
సోమవారం
భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు: కృష్ణా, ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాలు
భారీ వర్షాలు: వైఎస్సాఆర్ కడప, నంద్యాల, కర్నూలు, పల్నాడు, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, డా.బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలు
స్కూళ్లకు సెలవు?
దిత్వా తుఫాన్ ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్పై తీవ్ర ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుఫాన్ ఏ తీరంలో చేరుకుంటుందనేది ఇప్పటివరకు స్పష్టత రాలేదు. అయితే తుఫాన్ ప్రభావం మాత్రం తీవ్రంగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు చేయడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలతోపాటు కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. వాతావరణాన్ని బట్టి అప్పటికప్పుడు విద్యా శాఖ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే శనివారం సెలవు ఉండకపోవచ్చు.. కానీ తుఫాన్ ప్రభావం సోమవారం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉండడంతో ఆ రోజు ఆయా ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజ్లకు సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
