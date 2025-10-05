English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chandrababu: మాస్టర్ ప్లాన్‌తో దివ్య క్షేత్రంగా శ్రీశైలం ఆలయ అభివృద్ధి: సీఎం చంద్రబాబు

Srisailam Temple Development Review: అద్భుతమైన ప్రణాళికతో శ్రీశైలం ఆలయాన్ని తీర్చిదిద్దుతామని.. తిరుమల తరహాలో భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేలా ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఆలయ అభివృద్ధికి మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 5, 2025, 04:15 PM IST

Chandrababu Review: శ్రీశైలం భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయ అభివృద్ధికి 2 వేల హెక్టార్ల అటవీ భూమి కేటాయించేలా కేంద్రానికి విన్నవించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మాస్టర్‌ ప్లాన్‌తో శ్రీశైలం ఆలయం అభివృద్ధి చేయాలని.. తిరుమల తరహాలో భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేలా ప్రణాళికలు వేయాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో శ్రీశైలం అభివృద్ధిపై సమీక్ష చేసి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలంలోని భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానంపై ఆదివారం అమరావతిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ సమీక్ష చేశారు. జ్యోతిర్లింగం, శక్తి పీఠం రెండూ కలిగిన దివ్య క్షేత్రంగా వెలుగొందుతున్న శ్రీశైలం ఆలయ సమగ్రాభివృద్ధిపై సీఎం చర్చించారు. సమగ్రమైన మాస్టర్ ప్లాన్‌తో దివ్య క్షేత్రంగా అభివృద్ది చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని దేవాదాయశాఖ అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించే ప్రణాళికలపై దేవాదాయ, అటవీశాఖ అధికారులతో సీఎం చర్చించారు. తిరుమల తరహాలోనే శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని అభివృద్ధి చేసేలా కార్యాచరణ చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు.

మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ సహా దేశవ్యాప్తంగా వేర్వేరు రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు సందర్శిస్తుండడంతో వారికి తగ్గ సౌకర్యాలు కల్పించాల్సి ఉందని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. ఆలయ అభివృద్ధి కోసం 2 వేల హెక్టార్ల అటవీ భూమిని దేవాదాయశాఖకు కేటాయించేలా కేంద్ర అటవీ మంత్రిత్వశాఖకు విజ్ఞప్తి చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నెల 16వ తేదీన ప్రధాని మోదీ శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకునేందుకు శ్రీశైలం రానున్న దృష్ట్యా ప్రధానితో ఆలయ అభివృద్ధిపై  చర్చించాలని సమీక్షలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

శ్రీశైల క్షేత్రానికి జాతీయ రహదారులను అనుసంధానించేలా ప్రణాళికలు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. డోర్నాల, సుండిపెంట, ఈగలపెంట తదితర ప్రాంతాల సమీపంలో ఉన్న జాతీయ రహదారులను దేవాలయానికి కనెక్టు చేసేలా చూడాలని చెప్పారు. ఆధ్యాత్మికంగా పర్యాటక ప్రాంతంగా, పర్యావరణ పరంగా శ్రీశైలాన్ని అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళికలు ఉండాలని తెలిపారు.  భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతున్న కారణంగా ఆలయ సమగ్ర అభివృద్ధికి సత్వర చర్యలు అవసరమని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. సౌకర్యాలను విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. శబరిమల లాంటి ఆలయాల్లో భక్తులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను అధ్యయనం చేసి శ్రీశైలం అభివృద్ధి చేద్దామని ప్రతిపాదించారు. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆలయాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు. ఆలయాల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న అటవీ ప్రాంతాలను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంరక్షిస్తుందన్నారు. పచ్చదనం పెంపు, అటవీ ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై ఇప్పటికే కార్యాచరణ అమలు చేస్తున్నామని అధికారులు వివరించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Srisailam templeNandyal Districtchandrababupawan kalyanChandrababu Review

