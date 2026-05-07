AP Govt Job Notification: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు భారీ శుభవార్త. భారీ ఎత్తున ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ జరగనుంది. రాష్ట్రంలో 3,220 ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రభుత్వం ప్రకటన విడుదల చేసింది. విద్యార్థులకు విద్యా బుద్దులు నేర్పే అధ్యాపక పోస్టులను ప్రభుత్వం భారీగా భర్తీ చేయనుంది. రాష్ట్రంలోని విశ్వ విద్యాలయాలతోపాటు ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదలైంది. ఏయే యూనివర్సిటీల్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? అర్హులు ఎవరు? జీతం ఎంత అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విశ్వ విద్యాలయాలు, సాంకేతిక ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. వర్సిటీల వారీ ఖాళీల వివరాలను వెల్లడిస్తూ ఉన్నత విద్యాశాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. గత నోటిఫికేషన్లలోని న్యాయపరమైన చిక్కులు, సాంకేతిక లోపాలను సవరించి, త్వరలోనే కొత్త నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
అత్యధికంగా ఆర్జీయూకేటీలో 660 పోస్టుల భర్తీ చేయనుండగా.. అతి తక్కువగా 63 పోస్టులు ద్రవిడయన్ విశ్వవిద్యాలయంలో భర్తీ చేయనున్నారు. వీటికి సంబంధించి ప్రకటన త్వరలోనే రానున్నాయి. అర్హులు ఎవరు? జీతం ఎంత? తదితర వివరాలు ఆయా విశ్వవిద్యాలయాలతోపాటు ఉన్నత విద్యా శాఖ ప్రకటన విడుదల చేయనుంది. రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ? ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
ఖాళీల వివరాలు
ఆర్జీయూకేటీ - 660
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం- 523
శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం - 265
శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం- 219
జేఎన్టీయూ -ఎ - 203
ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం- 175
వైఎస్సార్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ - 138
జేఎన్టీయూ (గురజాడ-విజయనగరం) 138
యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయం - 118
విక్రమ సింహపురి విశ్వవిద్యాలయం -106
రాయలసీమ విశ్వవిద్యాలయం- 103
శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం - 103
ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం- 99
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ - 99
జేఎన్టీయూ(కె) - 98
కృష్ణా వర్సిటీ - 86
డాక్టర్ అబ్దుల్ హక్ - 63
ద్రవిడ - 24
మొత్తం ఖాళీలు 3,220
