YS Jagan: వైసీపీకి మరో బిగ్ షాక్.. మాజీ సీఎం జగన్ దగ్గరి బంధువు అర్జున్ రెడ్డికి పోలీసుల నోటీసులు..

Gudivada police notice to ys jagan relative arjun reddy: ఏపీలో ప్రస్తుతం కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ ల మధ్య వార్ పీక్స్ కు చేరింది. ఒకవైపు తమల్ని అక్రమ కేసుల్ని బనాయించి వేధిస్తున్నారని వైసీపీ ఆరోపణలుచేస్తుంది. మరోవైపు కూటమి మాత్రం వైసీపీ చేసిన అక్రమాలను బైటకు తీస్తున్నట్లు చెప్తుంది. మొత్తంగా సోషల్ మీడియాలో కాంట్రవర్సీ పోస్టులపై కూడా చంద్రబాబు సీరియస్ గాచర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. గతంలో చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్, నారాలోకేష్ లపై , వారికుటుంబ సభ్యులపై మార్ఫింగ్ చిత్రాలతో పోస్టులు చేసిన ఘటనలో జగన్ బంధువు అర్జున్ రెడ్డిపై కేసులు నమోదయ్యాయి.
దీనిపై గతేడాది నవంబరులో అతనిపై గుడివాడలో కేసు నమోదైంది. అయితే.. పోలీసులు అర్జున్ రెడ్డిని అరెస్ట్ కు ప్రయత్నించగా ఆయన విదేశాలకు పారిపోయాడు. ఆతర్వాత పోలీసులు లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా.. నిన్న సోమవారం సాయంత్రం అర్జున్రెడ్డి విదేశాల నుంచి తిరిగి రావడంతో శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు అడ్డుకుని గుడివాడ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అర్జున్ రెడ్డికి సీఆర్పీసీ సెక్షన్ 41ఏ నోటీసులు అందజేశాయి. అప్పటికే అర్జున్ రెడ్డి కూడా ముందు జాగ్రత్తగా తన లాయర్ లను ఎయిర్ పోర్టుకు రప్పించుకున్నాడు. అర్జున్ రెడ్డి పై ఉమ్మడి కడప సహా పలు జిల్లాల్లో కేసులు ఉన్నాయి. వైఎస్ జగన్కు బాబాయ్ వరుసయ్యే వైఎస్ ప్రకాశ్రెడ్డి మనవడే అర్జున్రెడ్డి.
అయితే.. మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో రెండో నిందితుడైన సునీల్యాదవ్ సోదరుడు కిరణ్యాదవ్, అర్జున్రెడ్డిల మధ్య వివేకా హత్య జరిగిన రోజు రాత్రి ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో అర్జున్ రెడ్డికి పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేయడం ఏపీ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
