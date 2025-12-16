English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Jagan: వైసీపీకి మరో బిగ్ షాక్.. మాజీ సీఎం జగన్ దగ్గరి బంధువు అర్జున్ రెడ్డికి పోలీసుల నోటీసులు..

YS Jagan: వైసీపీకి మరో బిగ్ షాక్.. మాజీ సీఎం జగన్ దగ్గరి బంధువు అర్జున్ రెడ్డికి పోలీసుల నోటీసులు..

Case on jagan relative arjun reddy: గతంలో  వైఎస్సార్సీపీ సోషల్​ మీడియాలో సజ్జల భార్గవ్‌రెడ్డితో కలిసి కీలకంగా పని చేసిన అర్జున్‌రెడ్డికి గుడివాడ పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు.  దీంతో వెంటనే ఆయన తన లాయర్లను రప్పించుకున్నారు. ఇప్పటికే అర్జున్ రెడ్డిపై కడపలో రెండు కేసులు ఉన్నాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 16, 2025, 11:53 AM IST
  • జగన్ బందువుకు నోటీసులు..
  • వైసీపికి మరో ట్విస్ట్..

Trending Photos

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్‌న్యూస్..డీఏ పెంపుపై ముహూర్తం ఫిక్స్..ఎప్పుడు ఇస్తారంటే?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్‌న్యూస్..డీఏ పెంపుపై ముహూర్తం ఫిక్స్..ఎప్పుడు ఇస్తారంటే?
Mahieka Sharma: హార్దిక్ పాండ్యాను త‌న ప్రియురాలు ముద్దుగా ఏమ‌ని పిలుస్తుందో తెలుసా..? పోస్ట్ వైరల్..!
5
Hardik Pandya Girlfriend
Mahieka Sharma: హార్దిక్ పాండ్యాను త‌న ప్రియురాలు ముద్దుగా ఏమ‌ని పిలుస్తుందో తెలుసా..? పోస్ట్ వైరల్..!
RBI Note Exchange Rules: రూ.500, రూ.1000 నోట్ల మార్పిడిపై కీలక్‌ అప్‌డేట్.. RBI చెప్పిన ఈ సమాచారాన్ని తెలుసుకోపోతే అంతే సంగతి..!!
6
RBI
RBI Note Exchange Rules: రూ.500, రూ.1000 నోట్ల మార్పిడిపై కీలక్‌ అప్‌డేట్.. RBI చెప్పిన ఈ సమాచారాన్ని తెలుసుకోపోతే అంతే సంగతి..!!
Actress Urvashi: రోజు తాగేదాన్ని...అలాంటి పని కూడా చేయాల్సి వచ్చింది ..నటి ఊర్వశి
7
Actress Urvashi interview
Actress Urvashi: రోజు తాగేదాన్ని...అలాంటి పని కూడా చేయాల్సి వచ్చింది ..నటి ఊర్వశి
YS Jagan: వైసీపీకి మరో బిగ్ షాక్.. మాజీ సీఎం జగన్ దగ్గరి బంధువు అర్జున్ రెడ్డికి పోలీసుల నోటీసులు..

Gudivada police notice to ys jagan relative arjun reddy: ఏపీలో ప్రస్తుతం కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ ల మధ్య వార్ పీక్స్ కు చేరింది. ఒకవైపు తమల్ని అక్రమ కేసుల్ని బనాయించి వేధిస్తున్నారని వైసీపీ ఆరోపణలుచేస్తుంది. మరోవైపు కూటమి మాత్రం వైసీపీ చేసిన అక్రమాలను బైటకు తీస్తున్నట్లు చెప్తుంది. మొత్తంగా సోషల్ మీడియాలో కాంట్రవర్సీ పోస్టులపై కూడా చంద్రబాబు సీరియస్ గాచర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. గతంలో చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్, నారాలోకేష్ లపై , వారికుటుంబ సభ్యులపై మార్ఫింగ్ చిత్రాలతో పోస్టులు చేసిన ఘటనలో జగన్ బంధువు అర్జున్ రెడ్డిపై కేసులు నమోదయ్యాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 దీనిపై గతేడాది నవంబరులో అతనిపై గుడివాడలో కేసు నమోదైంది. అయితే.. పోలీసులు అర్జున్ రెడ్డిని అరెస్ట్ కు ప్రయత్నించగా ఆయన విదేశాలకు పారిపోయాడు. ఆతర్వాత పోలీసులు లుక్‌ అవుట్‌ సర్క్యులర్‌ జారీ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా.. నిన్న సోమవారం సాయంత్రం అర్జున్‌రెడ్డి విదేశాల నుంచి తిరిగి రావడంతో శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో ఇమ్మిగ్రేషన్‌ అధికారులు అడ్డుకుని గుడివాడ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అర్జున్ రెడ్డికి సీఆర్‌పీసీ సెక్షన్‌ 41ఏ నోటీసులు అందజేశాయి. అప్పటికే అర్జున్ రెడ్డి కూడా ముందు జాగ్రత్తగా తన లాయర్ లను ఎయిర్ పోర్టుకు రప్పించుకున్నాడు. అర్జున్ రెడ్డి పై ఉమ్మడి కడప సహా పలు జిల్లాల్లో కేసులు ఉన్నాయి. వైఎస్‌ జగన్‌కు బాబాయ్‌ వరుసయ్యే వైఎస్‌ ప్రకాశ్‌రెడ్డి మనవడే అర్జున్‌రెడ్డి.

Read more: Nara Brahmani: చంద్రబాబు చెప్పిన ఆ పనిచేయను.!. కుండ బద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పిన నారా బ్రాహ్మణి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

అయితే..  మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో రెండో నిందితుడైన సునీల్‌యాదవ్‌ సోదరుడు కిరణ్‌యాదవ్, అర్జున్‌రెడ్డిల మధ్య వివేకా హత్య జరిగిన రోజు రాత్రి ఫోన్‌ లో  మాట్లాడుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో అర్జున్ రెడ్డికి పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేయడం ఏపీ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganArjun ReddyGudivada PoliceCM chandrababu naiduDeputy CM Pawan Kalyan

Trending News