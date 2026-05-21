/Guntur Fire Accident: గుంటూరులో భారీ అగ్నిప్రమాదం..మంటల్లో కాలిబూడిదైన భూగర్భ డ్రైనేజీ పైపులు!

Guntur Fire Accident Today: గుంటూరు నగర శివారు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు సమీపంలోని టీచర్స్ కాలనీలో గురువారం ఉదయం తీవ్ర కలకలం రేగింది. ఆ ప్రాంతంలోని ఓ ఖాళీ ప్రదేశంలో నిల్వ ఉంచిన భూగర్భ డ్రైనేజీ పైపుల్లో ఒక్కసారిగా భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. మంటలు పెద్ద ఎత్తున వ్యాపించడంతో పాటు, ఆకాశాన్ని కమ్మేసిన దట్టమైన నల్లటి పొగతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
ప్రమాదానికి గల కారణాలు..
గుంటూరు నగరంలో భూగర్భ డ్రైనేజీ పనుల కోసం గతంలో ఈ పైపులను తీసుకొచ్చారు. అయితే, కోర్టు కేసుల కారణంతో పాటు పదేళ్లుగా నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఈ పనులు మధ్యలోనే నిలిచిపోయాయి. పనులు ఆగిపోవడంతో నిర్మాణ సంస్థ గత పదేళ్ల నుంచి ఆ పైపులను అక్కడే వదిలేసింది. వాటి నిర్వహణను పూర్తిగా పట్టించుకోకపోవడంతో, కాలక్రమేణా ఆ పైపుల చుట్టూ భారీగా చెత్తాచెదారం, పిచ్చిమొక్కలు పేరుకుపోయాయి. గురువారం ఉదయం ఆ చెత్తలో ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. అవి కాస్తా ప్లాస్టిక్/ఫైబర్ పైపులకు వేగంగా వ్యాపించడంతో ప్రమాదం తీవ్ర రూపం దాల్చింది.
రంగంలోకి అగ్నిమాపక సిబ్బంది
ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు కలిసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఫైర్ ఇంజన్ల సహాయంతో మంటలను అదుపు చేయడానికి సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
