Guntur Govt Hospital: గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో అధినేత సినిమా సీన్ రిపీట్..రాత్రిపూట మారువేషంలో సూపరింటెండెంట్ తనిఖీలు!

Guntur Govt Hospital Superintendent: నటుడు జగపతి బాబు హీరోగా, హంసా నందిని కీలక పాత్రల్లో నటించిన 'అధినేత' చిత్రం గుర్తుందా? ఆ సినిమాలో జగపతిబాబు ముఖ్యమంత్రి పాత్ర పోషించారు. అయితే సీఎంగా ఉన్నప్పుడు అతనికి కొన్ని ఫిర్యాదులు రావడం వల్ల ఓ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో రాత్రి వేళ తనిఖీకి వెళ్తారు. ఓ లేడీ అధికారి (హంసా నందిని)ని తన భార్యగా.. జగపతి బాబు ఓ రైతుగా వేషాలు వేసుకోని ఆస్పత్రికి వెళ్తారు. తన భార్యకు పురుటి నొప్పులు వచ్చాయని త్వరగా కాన్పు చేయాలని ఆ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఉన్న నర్సులు, కాంపౌండర్లు, డాక్టర్లను వేడుకుంటాడు జగపతి బాబు.
అయితే ఆ సిబ్బంది గర్భవతి పట్ల జాగ్రత్త పాటించకుండా తమ లంచాల పర్వాలను కొనసాగిస్తారు. రైతు రూపంలో ఆస్పత్రికి వచ్చి జగపతి బాబు దగ్గర వందల కొద్దీ డబ్బు లంచం తీసుకుంటారు. కానీ, కాన్పు చేసేందుకు ఎంతో జాప్యం చేస్తారు. దీంతో అంతా పరిస్థితిని పసిగట్టిన జగపతిబాబు ఆ తర్వాత తన నిజస్వరూపాన్ని ఆ ఆస్పత్రి వారికి చూపిస్తాడు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వచ్చిన ప్రజల దగ్గర లంచం తీసుకోవడం సహా విధి నిర్వహణలో అలసత్వం వహించినందుకు అందర్ని సస్పెండ్ చేస్తాడు. అయితే ఇప్పుడు ఈ విషయం ఎందుకు చెబుతున్నామంటే.. ఇదే సన్నివేశం గుంటూరు గవర్నమెంట్ ఆస్పత్రిలో జరిగింది. స్థానిక ప్రభుత్వ సమగ్ర వైద్యశాలకు సంబంధించిన సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రమణ రాత్రివేళ తనిఖీకి వెళ్లారు. అయితే అతను ఓ సాదాసీదాగా ఉన్న రైతు అవతారంలో అక్కడికి వెళ్లారు.
గుంటూరు ప్రభుత్వ సమగ్ర వైద్యశాలలో ప్రజలకు చేస్తున్న సేవల నాణ్యతపై పర్యవేక్షించడంతో పాటు వాటిని బలోపేతం చేసేందుకు సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రమణ విన్నూత్న రీతిలో తనిఖీకి వెళ్లారు. సాదాసీదా రోగిగా మారువేషంలో రాత్రివేళ ఆస్పత్రికి సంబంధించిన ఎమర్జెన్సీ, ల్యాబ్, సీటి స్కాన్, ఎక్స్-రే, ఇన్ఫెక్షన్ వార్డులు, ఎంసీయూ, ఐసీయూ, సర్జికల్ వార్డులు తదితర కీలక విభాగాలన్నింటిని తిరిగి ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు. డాక్టర్లు, నర్సులు, ల్యాబొరేటరీ సిబ్బంది, ఫార్మసీ సిబ్బంది, నర్సింగ్, పారామెడికల్ సిబ్బంది తమ తమ స్థానాల్లో అందుబాటులో ఉండి సేవలను అందిస్తున్నట్లు తెలిసిందని డాక్టర్ రమణ అన్నారు.
అయితే ఇటీవలే అమల్లోకి వచ్చిన సెక్యూరిటీ విధానం.. విజిటర్ పాస్ వ్యవస్థ, ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తున్నట్లు కూడా సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ స్పష్టం చేశారు. వీటిని ప్రవేశపెట్టడం వల్ల ఆస్పత్రి లోపల అనవసర రద్దీ తగ్గి, రోగుల బంధువుల సంఖ్య నియంత్రణలో ఉండడంతో పాటు సిబ్బందికి ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారని ఈ ఆకస్మిక తనిఖీలో తేలింది. సిబ్బంది పనితీరు సహా ఆస్పత్రిలోని సేవల ప్రమాణాన్ని మెరుగుపరిచే విధంగా తీసుకున్న ఈ సానుకూల చర్యగా డాక్టర్ రమణ భావించారు. అదే విధంగా రోగుల భద్రత, సేవల నాణ్యతను మరింత బలోపేతం చేయడానికైనా ఇదో ప్రయత్నంగా నిలిచిందని ఆయన అన్నారు.
