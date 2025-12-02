Guntur: ఎంత దారుణం.. ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్న ఐఏఎస్‌ అధికారి కూతురు, 2 నెలలకే..!

IAS Daughter Commits Suicide: అదనపు కట్నం వేధింపులు ఐఏఎస్ కూతుర్ని కూడా వదలడం లేదు. ప్రేమించి కులాంతర పెళ్లి చేసుకున్న రెండు నెలలకే తనువు చాలించింది. సాహితి భాయి (27) సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి కూతురు. కులాంతర వివాహం చేసుకున్న రెండు నెలల నుంచి వేధింపులు మొదలయ్యాయి. చివరకు ఆమె ప్రాణాలు తీసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. గుంటూరు తాడేపల్లికి ఉంటున్న సీనియర్ ఐఏఎస్ చిన్న రాముడు సాహితీ ఆదివారం ఉరేసుకొని చనిపోయింది. అయితే ఆమె 2025 మార్చ్ లో ప్రేమించి కులాంతర వివాహం చేసుకున్నారు. బుగ్గనపల్లి తండాకు చెందిన రాజేష్ నాయుడు ని ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా సాగినా కాపురంలో ఆ తర్వాత నుంచి వేధింపులు ప్రారంభమయ్యాయి. తన భర్త వేధిస్తున్నాడని ఆమె తన తల్లిదండ్రులతో పలుమార్లు వాపోయింది. దీంతో వారిద్దరి మధ్య సయోద్య కుదిరేలా ప్రయత్నించారు. చివరగా పోలీసుల సహకారంతో కూడా రెండు నెలల కిందట పుట్టింటికి ఆమెను తీసుకువచ్చారు.
ఎంతో ఇష్టపడి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న తన భర్త రెండు నెలలు గడిచినా తనను తీసుకెళ్లడానికి భర్త రాలేదు. దీంతో ఆదివారం సూసైడ్ చేసుకుంది. పుట్టింటిలోనే ఇంటి బాత్రూం లో ఉరి వేసుకొని చనిపోయింది. ఇది గమనించిన ఇంటి సభ్యులు వెంటనే ఆమెని ఏయిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే సాహితీ మృతి చెందింది. ఇక మృతురాలి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే తన కూతురు మోసపోయిందని మన ఉద్యోగం లేకున్నా ..ఉన్నట్లు నటించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. మాయమాటలు చెప్పి మోసపోయినట్లు పలుమార్లు సాహితీ బాధపడినట్లు తండ్రి బోరున విలపించారు.
అదనపు కట్నం కోసమే తన కూతురిని వేధించారని.. చివరికి ఆమె ఉరేసుకొని చనిపోయిందని ఈ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. చివరికి నా కూతురు మాకు ఫోన్ చేయాలన్నా అతని అనుమతి తప్పనిసరి. తల్లిదండ్రులకు కూడా ఆమె చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని తండ్రి వాపోయాడు. రెండు నెలల క్రితం తన కూతుర్ని ఇంటికి తీసుకువచ్చిన ఒక్కసారి కూడా చూడటానికి రాలేదని ఆమె పలుమార్లు బాధపడినట్లు చెప్పారు. ప్రేమలో మోసపోయినట్లు చెప్పి సాహితీ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసిందని తండ్రి వాపోయారు.
ఇదీ చదవండి: శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్.. డిసెంబరు 17వ తేదీ నుండి సుప్రభాతం స్థానంలో తిరుప్పావై..!
ఇదీ చదవండి: దిత్వా ఎఫెక్ట్.. అత్యంత భారీవర్షాలు ఏపీలో ఈ 3 జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్, కంట్రోల్ రూమ్స్ ఏర్పాటు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook