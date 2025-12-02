English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Guntur: ఎంత దారుణం.. ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్న ఐఏఎస్‌ అధికారి కూతురు, 2 నెలలకే..!

Guntur: ఎంత దారుణం.. ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్న ఐఏఎస్‌ అధికారి కూతురు, 2 నెలలకే..!

IAS Daughter Commits Suicide: ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఓ ఐఏఎస్ అధికారి కూతురుకి చివరికి చావే మిగిలింది. రెండు నెలలకే ఆమె తనువు చేలించాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. గుంటూరు తాడేపల్లికి చెందిన సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి చిన్న రాముడు కుమార్తె సాహితి (27) ఆదివారం ఉరేసుకుని చనిపోయింది. అయితే ఆమె చావుకి అదనపు కట్నమే కారణమని సమాచారం. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 2, 2025, 07:28 AM IST

Trending Photos

Unmarried Actors: 59 ఏళ్లు దాటినా.. పెళ్లి కాని స్టార్‌ హీరో, హీరోయిన్లు వీరే!
6
Marriage
Unmarried Actors: 59 ఏళ్లు దాటినా.. పెళ్లి కాని స్టార్‌ హీరో, హీరోయిన్లు వీరే!
EPFO ఖాతాదారులకు బిగ్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో ప్రతి ఏడాది రూ.45 వేల వడ్డీ జమ!
6
EPF interest rate
EPFO ఖాతాదారులకు బిగ్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో ప్రతి ఏడాది రూ.45 వేల వడ్డీ జమ!
Panchagrahi Yogam: 100 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..
7
Panchagrahi Yogam
Panchagrahi Yogam: 100 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..
Samantha: రాజ్ తో హనీమూన్ కి సిద్ధమైపోయిన సమంత.. ఎక్కడికంటే..!
5
Samantha Honeymoon
Samantha: రాజ్ తో హనీమూన్ కి సిద్ధమైపోయిన సమంత.. ఎక్కడికంటే..!
Guntur: ఎంత దారుణం.. ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్న ఐఏఎస్‌ అధికారి కూతురు, 2 నెలలకే..!

IAS Daughter Commits Suicide: అదనపు కట్నం వేధింపులు ఐఏఎస్ కూతుర్ని కూడా వదలడం లేదు. ప్రేమించి కులాంతర పెళ్లి చేసుకున్న రెండు నెలలకే తనువు చాలించింది. సాహితి భాయి (27) సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి కూతురు. కులాంతర వివాహం చేసుకున్న రెండు నెలల నుంచి వేధింపులు మొదలయ్యాయి. చివరకు ఆమె ప్రాణాలు తీసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. గుంటూరు తాడేపల్లికి ఉంటున్న సీనియర్ ఐఏఎస్ చిన్న రాముడు సాహితీ ఆదివారం ఉరేసుకొని చనిపోయింది. అయితే ఆమె 2025 మార్చ్ లో ప్రేమించి కులాంతర వివాహం చేసుకున్నారు. బుగ్గనపల్లి తండాకు చెందిన రాజేష్ నాయుడు ని ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే పెళ్లి చేసుకుని హాయిగా సాగినా కాపురంలో ఆ తర్వాత నుంచి వేధింపులు ప్రారంభమయ్యాయి. తన భర్త వేధిస్తున్నాడని ఆమె తన తల్లిదండ్రులతో పలుమార్లు వాపోయింది. దీంతో వారిద్దరి మధ్య సయోద్య కుదిరేలా ప్రయత్నించారు. చివరగా పోలీసుల సహకారంతో కూడా రెండు నెలల కిందట పుట్టింటికి ఆమెను తీసుకువచ్చారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఎంతో ఇష్టపడి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న తన భర్త రెండు నెలలు గడిచినా తనను తీసుకెళ్లడానికి భర్త రాలేదు. దీంతో ఆదివారం సూసైడ్‌ చేసుకుంది. పుట్టింటిలోనే ఇంటి బాత్రూం లో ఉరి వేసుకొని చనిపోయింది. ఇది గమనించిన ఇంటి సభ్యులు వెంటనే ఆమెని ఏయిమ్స్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే సాహితీ మృతి చెందింది. ఇక మృతురాలి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే తన కూతురు మోసపోయిందని మన ఉద్యోగం లేకున్నా ..ఉన్నట్లు నటించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. మాయమాటలు చెప్పి మోసపోయినట్లు పలుమార్లు సాహితీ బాధపడినట్లు తండ్రి బోరున విలపించారు. 

అదనపు కట్నం కోసమే తన కూతురిని వేధించారని.. చివరికి ఆమె ఉరేసుకొని చనిపోయిందని ఈ సీనియర్‌ ఐఏఎస్‌ అధికారి కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. చివరికి నా కూతురు మాకు ఫోన్ చేయాలన్నా అతని అనుమతి తప్పనిసరి. తల్లిదండ్రులకు కూడా ఆమె చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని తండ్రి వాపోయాడు. రెండు నెలల క్రితం తన కూతుర్ని ఇంటికి తీసుకువచ్చిన ఒక్కసారి కూడా చూడటానికి రాలేదని ఆమె పలుమార్లు బాధపడినట్లు చెప్పారు. ప్రేమలో మోసపోయినట్లు చెప్పి సాహితీ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసిందని తండ్రి వాపోయారు.

ఇదీ చదవండి: శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్‌.. డిసెంబరు 17వ తేదీ నుండి సుప్రభాతం స్థానంలో తిరుప్పావై..!

ఇదీ చదవండి: దిత్వా ఎఫెక్ట్‌.. అత్యంత భారీవర్షాలు ఏపీలో ఈ 3 జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్‌, కంట్రోల్‌ రూమ్స్‌ ఏర్పాటు..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

IAS daughter suicideGuntur suicide caseIAS officer daughter newsDowry harassment CaseAndhra Pradesh breaking news

Trending News