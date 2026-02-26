IPS Sunil Nayak: ఖాకీ వర్సెస్ ఖద్దర్.. రఘురామ టార్చర్ కేసులో సునీల్ నాయక్ కు అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ.. మరోసారి హీటెక్కిన రాజకీయాలు..

Big twist in raghurama krishna raju custodial torture case: రఘురామకృష్ణంరాజు కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ కు పలు మార్లు విచారణకు రావాల్సిందిగా ఏపీ పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చిన ఆయన రియాక్ట్ కాలేదు. అంతే కాకుండా ఇటీవల ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ ను అరెస్ట్ చేసేందుకు ఏపీ వెళ్లిన ఎస్పీ దామోదర్ తో పాటు ఇతర అధికారుల్ని బీహర్ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పాట్నా కోర్టులో అత్యవసర పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీంతో పాట్నా కోర్టు కూడా ఏపీ పోలీసుల తీరును తప్పుబట్టింది.
ఒక ఐపీఎస్ ను అరెస్ట్ చేసేందుకు వచ్చినప్పుడు పాటించాల్సిన కనీసం ఫార్మాలిటిస్, స్థానిక కోర్టు ఆర్డర్, ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలు లేకుండా అరెస్ట్ చేసేందుకు రావడం ఏంటని సీరియస్ అయ్యింది. మరోవైపు ట్రాన్సిట్ వారెంట్ జారీకి నిరాకరించింది. దీంతో చేసేదిలేక ఏపీ పోలీసులు వెనుతిరిగారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ పోలీసులు గుంటూరు మొబైల్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారించిన ధర్మాసనం.. ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ పై నాన్ బెయిలెబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరు కోర్టు అరెస్ట్ వారెంట్ జారీచేయడం ఏపీ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. మరోవైపు ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ ఏపీ హైకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. దీనిపై కోర్టు ఏవిధంగా ఆదేశాలు ఇస్తుందో తెలియాల్సి ఉంది.
Read more: Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర ప్రమాదం.. వ్యక్తి మృతి, మరోకరికి తీవ్రగాయాలు..ఏం జరిగిందంటే..?
మొత్తంగా ఇటీవల ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ తరచుగా రఘురామకృష్ణంరాజు పై వరుసగా ట్విట్లు చేస్తు ఆయనకు చెమటలు పట్టిస్తున్నారు. మరోవైపు వైసీపీ కూడా కూటమిపై రెడ్ బుక్ రాజ్యంగంను బీహర్ లో కూడా అమలు చేయాలంటే ఎలా అంటూ కౌంటర్ లు వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు ఆదేశాలు మాత్రం ఏపీ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.