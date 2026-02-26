English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • IPS Sunil Nayak: ఖాకీ వర్సెస్ ఖద్దర్.. రఘురామ టార్చర్ కేసులో సునీల్ నాయక్ కు అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ.. మరోసారి హీటెక్కిన రాజకీయాలు..

Guntur mobile court issued non bailable warrant against sunil nayak:  రఘురామకృష్ణంరాజు కస్టోడియల్  కేసులో గుంటూరు మొబైల్ కోర్టు ఏకంగా నాన్ బెయిలెబుల్ వారెంట్ జారీ చేయడం ఏపీ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ ఏపీ హైకోర్టులో మరో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 26, 2026, 03:03 PM IST
  • సునీల్ నాయక్ కు బిగ్ ట్విస్ట్..
  • అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ..

Big twist in raghurama krishna raju custodial torture case:  రఘురామకృష్ణంరాజు  కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.  ఇప్పటికే ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ కు పలు మార్లు విచారణకు రావాల్సిందిగా ఏపీ పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చిన ఆయన రియాక్ట్ కాలేదు. అంతే కాకుండా ఇటీవల ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ ను అరెస్ట్ చేసేందుకు ఏపీ వెళ్లిన ఎస్పీ దామోదర్ తో పాటు ఇతర అధికారుల్ని బీహర్ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పాట్నా కోర్టులో అత్యవసర పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీంతో పాట్నా కోర్టు కూడా ఏపీ పోలీసుల తీరును తప్పుబట్టింది.

ఒక ఐపీఎస్ ను అరెస్ట్ చేసేందుకు వచ్చినప్పుడు పాటించాల్సిన కనీసం ఫార్మాలిటిస్, స్థానిక కోర్టు ఆర్డర్, ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలు లేకుండా అరెస్ట్ చేసేందుకు రావడం ఏంటని సీరియస్ అయ్యింది. మరోవైపు ట్రాన్సిట్ వారెంట్ జారీకి నిరాకరించింది. దీంతో చేసేదిలేక ఏపీ పోలీసులు వెనుతిరిగారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ పోలీసులు గుంటూరు మొబైల్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారించిన ధర్మాసనం.. ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ పై నాన్ బెయిలెబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది.

 ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరు కోర్టు అరెస్ట్ వారెంట్ జారీచేయడం ఏపీ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. మరోవైపు ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ ఏపీ హైకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. దీనిపై కోర్టు ఏవిధంగా ఆదేశాలు ఇస్తుందో తెలియాల్సి ఉంది.

మొత్తంగా ఇటీవల ఐపీఎస్ సునీల్ నాయక్ తరచుగా  రఘురామకృష్ణంరాజు పై వరుసగా ట్విట్లు చేస్తు ఆయనకు చెమటలు పట్టిస్తున్నారు. మరోవైపు వైసీపీ కూడా కూటమిపై రెడ్ బుక్ రాజ్యంగంను బీహర్ లో కూడా అమలు చేయాలంటే ఎలా అంటూ కౌంటర్ లు వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు ఆదేశాలు మాత్రం ఏపీ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

 

Raghu Rama Krishna RajuGuntur mobile courtips sunil nayak casenon bailable caseAP govt

