  • Guntur: క్రైమ్‌థ్రిల్లర్‌ను తలపించే హత్య.. భర్తను చంపి రాత్రంతా పోర్న్‌ వీడియోలు చూస్తూ ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఘాతుకం..!

Wife Murdered Husband in Guntur: గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాలలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ప్రియుడుతో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆమె చేసిన పని తెలిస్తే అందరూ ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరులో ఉల్లిపాయ వ్యాపారి శివ నాగరాజును  భార్య లక్ష్మీ మాధురి ప్రియుడుతో కలిసి హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత గుండెపోటుతో మరణంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే బంధువులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అది హత్యగా నిర్ధారించారు పోలీసులు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 22, 2026, 09:12 AM IST

 Wife Murdered Husband in Guntur: సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా ఓ భార్య చేసిన ఘటన అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసి ఆ తర్వాత రాత్రంతా డెడ్ బాడీ పక్ననే కూర్చొని పోర్న్ వీడియోలు చూసింది. గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాలలో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఉల్లిపాయల వ్యాపారి శివ నాగరాజుకు భార్య లక్ష్మీ మాధురి బిర్యానీలో 20 నిద్ర మాత్రలు కలిపి పెట్టింది. దీంతో అతను స్పృహ కోల్పోవడంతో ప్రియుడుతో కలిసి అతని ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత గుండెపోటుతో మరణించాడు అని అందరినీ నమ్మబలికింది. చెవిలో రక్తం కనిపించడంతో పోలీసులు విషయం బయటకు లాగారు.

 పోలీసుల ప్రకారం... గుంటూరు దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరులో ఉల్లిపాయ వ్యాపారం చేసుకునే శివనాగరాజుకు 2007లో లక్ష్మీ మాధురితో వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు మగ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అయితే భార్య లక్ష్మి మాధురి సినిమా హాల్లో టికెట్ కౌంటర్ లో పనిచేస్తూ ఉండేది. అయితే ఆమెకి అక్కడ గోపి అనే వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడి అది వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. అయితే భర్తను హైదరాబాద్‌లో గోపికి చెందిన కార్‌ ట్రావెల్స్‌లో పనికి కుదుర్చింది. ఆ తర్వాత ఆమె యవ్వారం గుట్టుగా సాగిస్తూ వచ్చింది. అయితే నాగరాజుకు ఉద్యోగం నచ్చక మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చాడు. దీంతో మళ్లీ భార్యాభర్తల మధ్య తగాదాలు మొదలయ్యాయి. గోపితో ఆమె ఏకాంతంగా ఉండడానికి కుదరదు కాబట్టి మళ్ళీ నాగరాజు అన్న హైదరాబాద్ వెళ్ళమని ఒత్తిడి చేసింది. భర్తను తమ వివాహేతర సంబంధం నుంచి ఎలాగైనా తప్పించాలని భావించి ప్రియుడితో కలిసి భర్త హత్యకు కుట్ర పన్నింది.

ఈనెల 18వ తేదీన భర్తకు బిర్యానీ తయారు చేసింది. అందులో 20 నిద్ర మాత్రలు పొడిగా చేసి కలిపింది. బిర్యానీ తిన్న తర్వాత నాగరాజు గాఢ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. వెంటనే ప్రియుడికి ఫోన్ చేసి పిలిపించింది. గోపి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అతని జాతిపై గోపి కూర్చోగా ఆమె దిండుతో నాగరాజును చంపేసింది.  అతను చనిపోయాడని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత అర్ధరాత్రి గోపి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. అయితే మృతి చెందిన భర్త డెడ్ బాడీ  పక్కన కూర్చొని మాధురి రాత్రంతా పోర్న్ వీడియోలు చూడడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఇక ఉదయం ఏమీ తెలియనట్టు ఇరుగుపొరుగు వారిని పిలిచి భర్త గుండెపోటుతో మరణించాడని నమ్మబలికింది. 

 అయితే బంధుమిత్రులకు అందరికీ వీరి మధ్య ఉన్న వివాదాలు, మాధురీ వివాహేతర సంబంధం గురించి తెలుసు. ఈ నేపథ్యంలో అంత్యక్రియలు జరిగే కాసేపటి ముందు నాగరాజు స్నేహితులు మృతదేహం చెవి నుంచి రక్తం రావడం గుర్తించారు. అంతేకాదు అతనికి శరీరంపై గాయాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో వారు అనుమానంతో వెంటనే మృతుడు తండ్రికి విషయం తెలిపి.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయించారు. దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు వెంటనే మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం తరలించారు. ఇక పోస్టుమార్టంలో ఛాతిలో ఎముకలు కూడా విరిగాయని తేలింది. దీంతో అతడు సాధారణంగా చనిపోలేదని హత్య చేశారని నిర్ధారించారు. ఇక తమదైన స్టైల్ లో మాధురిని విచారించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో కేసు నమోదు చేసుకొని ఇరువురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Guntur murder caseWife murdered husband in GunturGuntur crime news todayExtra marital affair murder case

