/Kakinada: స్నేహితుడి ప్రియురాలితో రొమాన్స్.!. కాకినాడలో జిమ్ ట్రైనర్ దారుణ హత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Gym trainer brutal murder in Kakinada: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు పెళ్లి చేసుకున్న కూడా పక్క చూపులు చూస్తున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలతో తమ సంసారాన్ని రోడ్డున పడేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. వివాహేతర సంబంధాలలో పడి హత్యలు, ఆత్మహత్యలు, సుపారీ మర్డర్ లకు తెరతీస్తున్నారు. కనీసం కట్టుకున్న వాళ్లని కనికరంకూడా లేకుండా కాటికి పంపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని కాకినాడలో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కాకినాడలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా రామకృష్ణారావుపేటలో కొడమాటి సతీష్ రెడ్డి (30) జిమ్ ట్రైనర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతనికి ఏడాది క్రితం వివాహం జరగగా.. ప్రస్తుతం భార్యజయశ్రీ గర్భిణిగా ఉంది. అయితే.. ఇతగాడు తన ఫ్రెండ్ అయిన సాయికిరణ్ ప్రియురాలిపై కన్నేశాడు. ఆమెతో చనువుగా మాట్లాడుతూ మెల్లగా బుట్టలో వేసుకున్నాడు. తన స్నేహితుడికి తెలియకుండా ఆమెతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు.
ఈ విషయాన్ని సతీష్ రెడ్డి భార్య.. సాయికిరణ్ కు చెప్పింది. దీంతో స్నేహితుల మధ్య గొడవలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలో బుధవారం రాత్రి 2 గంటల సమయంలో మాట్లాడుకుందామని చెప్పి సతీష్ ను సాయికిరణ్ , అతని స్నేహితులు బైటకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ మాటా మాట పెరగడంతో మరోసారి సతీష్ రెడ్డితో సాయి కిరణ్ అతని స్నేహితులు గొడవ పడ్డారు. దీంతో అక్కడున్న చెక్క ముక్కతో సతీష్ తలపై బలంగా కొట్టారు. వారి మధ్య తీవ్ర పెనుగులాట జరిగింది.
చెక్క ముక్క విరిగిపోవడంతో సూదిగా ఉన్న మొనతో సతీష్ రెడ్డి మెడపై సాయికిరణ్ పొడిచాడు. దీంతో అక్కడికక్కడే సతీష్ రెడ్డి మృతి చెందాడు. దీంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
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