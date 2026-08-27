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Kakinada: స్నేహితుడి ప్రియురాలితో రొమాన్స్.!. కాకినాడలో జిమ్ ట్రైనర్ దారుణ హత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Gym trainer murder in Kakinada: సతీష్ రెడ్డికి ఏడాది క్రితం వివాహం జరగగా.. ప్రస్తుతం అతని భార్య గర్భిణిగా  ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తన  స్నేహితుడైన సాయికిరణ్ ప్రియురాలితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఈ ఘటనతో జిమ్ ట్రైనర్ సతీష్ దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. కాకినాడలో   చోటు చేసుకున్న వివాదం స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 27, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:35 PM IST
Kakinada: స్నేహితుడి ప్రియురాలితో రొమాన్స్.!. కాకినాడలో జిమ్ ట్రైనర్ దారుణ హత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: kakinadagymtrainermurder

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kakinada: స్నేహితుడి ప్రియురాలితో రొమాన్స్.!. కాకినాడలో జిమ్ ట్రైనర్ దారుణ హత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
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