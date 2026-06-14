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Huge Python in Bhimavaram: బాప్ రే.. జనావాసాల్లోకి వచ్చిన 9 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. హనుమాన్ టీమ్ ఏంచేశారంటే..?..

Python hulchul in bhimavaram: భీమవరం యనమదుర్రు కాలువలో పూడికతీత పనులు చేస్తుండగా భారీ కొండ చిలువ ఒకటి బైట పడింది. అది అక్కడున్న వారిపై పలు మార్లు దాడి చేసింది. దీంతో స్థానికులు హనుమాన్ బృందంతో పాటు, ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 14, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:14 PM IST
Huge Python in Bhimavaram: బాప్ రే.. జనావాసాల్లోకి వచ్చిన 9 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. హనుమాన్ టీమ్ ఏంచేశారంటే..?..
Image Credit: andhrapradeshnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Huge Python in Bhimavaram: బాప్ రే.. జనావాసాల్లోకి వచ్చిన 9 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ..
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