/Huge Python in Bhimavaram: బాప్ రే.. జనావాసాల్లోకి వచ్చిన 9 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. హనుమాన్ టీమ్ ఏంచేశారంటే..?..

Hanuman team rescued huge python in bhimavaram: ఇటీవల వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. నైరుతి రుతుపవనాల ఎంట్రీతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుండ పోతగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కువగా జనావాల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వెచ్చగా, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాలల్లో కోబ్రాలు, కొండ చిలువలు ఉండేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తాయి. ఇటీవల ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ప్రాజెక్ట్ హనుమాన్ ను ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా మానవ-వన్యప్రాణుల సంఘర్షణలను తగ్గించడంతో పాటు వన్యప్రాణులను రక్షించడానికి దీనికి శ్రీకారం చుట్టారు.
ఈ క్రమంలో ఏపీలో ఎక్కడ అడవుల్లోని జంతువులు జనావాసాల్లోకి వచ్చిన స్థానికులు వెంటనే హనుమాన్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ కు సమాచారం అందిస్తున్నారు. ఇటీవల వెస్ట్ గోదావరి భీమవరం యనమదుర్రు కాలువలో పూడికతీత పనులు చేపట్టారు. ఇంతలో భారీ కొండ చిలువ ఒకటి బైటపడింది. వెంటనే అక్కడ పనుల్లో ఉన్న వారు భయపడిపోయారు.
అది పలు మార్లు వారిపై దాడికి యత్నించింది. ఈ నేపథ్యంలో స్థానికులు హనుమాన్ హనుమాన్ బృందం, అటవీ శాఖ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన నిపుణులు ఎంతో చాకచక్యంగా గంటల పాటు శ్రమించి కొండ చిలువను పట్టుకున్నారు. అది 9 అడుగుల పొడవు, 20 కేజీల బరువులున్నట్లు గుర్తించారు.
ఆ తర్వాత కొండచిలువను హనుమాన్ బృందం, సర్పమిత్ర-వజ్ర వాలంటీర్లు, అటవీ శాఖ సిబ్బంది సురక్షితంగా దగ్గరలోని అడవిలోకి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టారు. పెద్ద కొండచిలువలను పట్టుకుని అడవిలో వదిలేయడంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇక పలు మార్లు అడవుల్లో నుంచి ఏనుగులు జనవాసాల్లోకి వచ్చినప్పుడు సైతం హనుమాన్ టీమ్ కు ప్రజలు సమాచారం అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఏపీలో హనుమాన్ టీమ్ చేస్తున్న సేవలకు ప్రజల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై ప్రజలు ప్రశంసలు సైతం కురిపిస్తున్నారు.
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