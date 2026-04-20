HBD Chandrababu Naidu: రాజకీయ దురంధరుడు చంద్రబాబులో పొలిటికల్ కెరీర్ లో అదొక్కటే లోపం..

Chandrababu Naidu Draw Backs: తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సుధీర్ఘ కాలం ముఖ్యమంత్రిగా.. అంతేకాదు సుధీర్ఘ కాలం ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న నేత మరెవరు లేరు. భవిష్యత్తులో బాబు ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. మొత్తంగా చెప్పాలంటే ఏపీ రాజకీయాల్లో దురంధరుడు అనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా దేశ వ్యాప్తంగా అప్పట్లో వాజ్ పేయ్ సర్కారు.. ప్రస్తుతం నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలోని ఎన్డీయే సర్కారు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తారు. నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో దేశ వ్యాప్తంగా దూసుకుపోతున్న భారతీయ జనతా పార్టీ దూకుడును ఏపీలో కళ్లెం వేసిన ఏకైక నాయకుడిగా ఆయన పేరు చెబుతుంటారు. బీజేపీ తమిళనాడు, ఏపీని గెలిచినా.. ఏపీని చంద్రబాబు ఉన్నంత వరకు కబలించడం అంత ఈజీ కాదనే చెప్పాలి. ఏపీలో బీజేపీ దూకుడుకు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు కంటే పదాకులు ఎక్కువే చదవినా నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా వంటి రాజకీయ చాణక్యులు కూడా చంద్రబాబు చాణక్యం ముందు దిగదుడుపే అని ఆయన్ని అభిమానించే వారు చెప్పుకుంటారు.
ఇక రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రతిపక్షనేతగా ఉన్నపుడు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. మరోవైపు రాజశేఖర్ రెడ్డి సీఎంగా ఉన్నపుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతిపక్షనేతగా ఉన్నారు. అలాగే ఉమ్మడి ఏపీకి తొలి ముఖ్యమంత్రి అయినపుడు వైయస్ తనయుడు వై.యస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. మరోవైపు జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడు చంద్రబాబు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. ఇలా తండ్రీ కొడుకులు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉనప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా.. అటు వాళ్లు సీఎంగా ఉన్నపుడు ప్రతిపక్షనేతగా ఉన్న నేత మరెవరు లేరేమో. అపుడు తండ్రి.. ఇపుడు కుమారుడికి సరైన పోటీ ఇస్తున్న నేత చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పాలి.
చంద్రబాబు నాయుడు తన పొలిటికల్ కెరీర్ లో నాలుగు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. తొలిసారి ఎన్టీఆర్ నుంచి పార్టీని స్వాధీనం చేసుకొని తొలిసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అయితే ప్రతిపక్ష పార్టీలు.. ఆయనంటే గిట్టని వాళ్లు ఎన్టీఆర్ కు వెన్నుపొటు పొడిచి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని చెబుతుంటారు. ఆ తర్వాత మిగిలిన మూడు సార్లు చంద్రబాబు నాయుడు కూటమిగానే సీఎంగానే అధికారంలోకి వచ్చారు. సొంత బలంతో పొత్తు లేకుండా సీఎం కాలేకపోయారు. 2019 ఎన్నికల్లో కూటమిగా కాకుండా సొంతంగా పోటీ చేసి దారుణంగా దెబ్బ తిన్నారు. ఆ ఎన్నికల్లో చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనట్టుగా 23 స్థానాలకే తెలుగు దేశం పార్టీ పరిమితమైంది. అదొక్కటే చంద్రబాబు పొలిటికల్ కెరీర్ లో లోపం అని చెబుతారు. అయితే కూటమిగానే.. ఎలాగో ముఖ్యమంత్రి కావడమే రాజకీయ చాణక్యం అనేవాళ్లు కూడా ఉన్నారు.
ఫస్ట్ టైమ్ చంద్రబాబు అన్న ఎన్టీఆర్ ను పదవీచ్యుడిని చేసిన తర్వాత 1995 సెప్టెంబర్ 1న తొలిసారి ఏపీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. అప్పట్లో సొంతంగా కాకుండా అన్నగారిని పార్టీ నుంచి బహిష్కరించి పార్టీ లాక్కొని ముఖ్యమంత్రి సింహాసనం అధిష్ఠించారు. పార్టీలో ఎన్టీఆర్ రెండో భార్య లక్ష్మీ పార్వతి పార్టీలో రెండో అధికార కేంద్రంగా మారిందని చెప్పి.. ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సహాకారంతో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కాగలిగారు. ఆ తర్వాత 1999 ఎన్నికల్లో కేంద్రంలో బీజేపీతో పొత్తు కారణంగా రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత 2014, 2024లో భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తు కారణంగానే చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి కాగలిగారు. సొంతంగా ఎపుడు సీఎం కాలేకపోయిన రికార్డు చంద్రబాబు సొంతం. ఒక్క 2004లో భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తులో ఉన్న ఓడిపోయారు. మొత్తంగా బీజేపీతో నాలుగుసార్లు పొత్తులో ఎన్నికల్లో వెళ్లి మూడు సార్లు అధికారంలో వచ్చిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడుకు దక్కుతుంది. ఇందులో 2014, 2024లో బీజేపీతో పాటు జనసేన కూడా కూటమిగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం మూలానా చంద్రబాబు తిరిగి అధికారంలోకి రాగలిగారు. మొత్తంగా ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న చంద్రబాబు నాయుడుకు జీ మీడియా న్యూస్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతోంది.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
