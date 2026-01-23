HBD Nara Lokesh: నారా లోకేష్ రాజకీయ ప్రస్థానం.. తడబడ్డ నిలబడ్డాడు..!

Nara Lokesh Personal Life: నారా లోకేష్.. నారా చంద్ర బాబు నాయుడు, భువనేశ్వరిల ఏకైక సంతానం. 23 జనవరి 1983లో జన్మించారు. పుట్టే సమయానికే ..తాత నందమూరి తారక రామారావు ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి. అంతేకాదు ఆ మహానుభావుడు స్థాపించిన తెలుగు దేశం పార్టీ 9నెలల స్వల్ప కాలంలోనే అధికారంలోకి వచ్చి సంచలనం రేపింది. ఓ రకంగా నారా లోకేష్ గోల్డెన్ స్పూన్ బేబి అని చెప్పాలి. ఆ తర్వాత నారా లోకేష్ 11 యేళ్లకే వాళ్ల నాన్న తాత స్థాపించిన తెలుగు దేశం పార్టీని హస్తగతం చేసుకొని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఇక మేనమామలు ఎంతో మంది ఉన్నా.. అందులో బాలకృష్ణ ఇంటికి పెద్దల్లుడు అయ్యాడు. ఇలా సినీ, రాజకీయ కుటుంబంలో చిన్నప్పటి నుంచే రాజకీయ వాతావరణంలో పెరిగినా లోకేష్ అడుగులు సినిమా వైపు కాకుండా రాజకీయాల వైపు మళ్లాయి.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను సుదీర్ఘంగా పాలించిన తండ్రి చంద్రబాబు నాయుడు 10 యేళ్ల పాటు అధికారానికి దూరమయ్యారు. తిరిగి పార్టీ పుంజుకునే సమయానికి ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విడిపోయింది. విభజిత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో తండ్రి చంద్రబాబు నాయుడు మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. ఆ తర్వాత తెలుగు దేశం పార్టీలో యాక్టివ్ గా ఉంటూనే ప్రభుత్వాన్ని తండ్రి చూసుకుంటే..పార్టీని నడిపించడంలో తనదైన ముద్రవేసారు. రాజకీయాల్లో తొలి అడుగులు వేసేటపుడు తెలుగుపై అంతగా పట్టులేకపోవడంతో పలు సందర్భాల్లో నవ్వుల పాలయ్యారు. అలా నవ్వుల పాలైన వాళ్ల ముందే లేచి నిలబడ్డాడు. తనేంట్ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు పార్టీలో యువరక్తాన్ని ప్రోత్సహించారు. అంతేకాదు 2017లో ఎమ్మెల్సీ అయిన తర్వాత ఏప్రిల్ 2న 2017లో పంచాయితీ రాజ్ రూరల్ డెవలప్ మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్స్ మంత్రిగా పనిచేశారు.
ఆ తర్వాత 2019లో జరిగిన ఎన్నికల్లో తొలిసారి మంగళగిరి నుంచి పోటీ చేసి దారుణమైన ఓటమి పాలయ్యారు. 2023 జనవరి 27న ఈయన చేసిన పాదయాత్ర పెద్ద గేమ్ ఛేంజర్ గా నిలిచింది. అటు తండ్రిని జైలు పాలు కావడంతో పార్టీని ముందుండి నడిపించారు. ఆ తర్వాత 2024లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 66.07 శాతం ఓట్లతో 91,413 ఓట్లకు పైగా మెజారిటీ తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. అపుడు లోకేష్ వయసు 39 యేళ్లు. 2024లో ఇది మూడో అతిపెద్ద మెజారిటీ. ప్రస్తుతం తండ్రి చంద్రబాబు నాయుడు క్యాబినేట్ లో హ్యుమన్ రిసార్స్ మినిస్టర్ గా పనిచేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ కు సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో తల్లి భువనేశ్వరికి చేదోడు వాదోడుగా నిలుస్తున్నారు. ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న లోకేష్ కు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. నారా లోకేష్ పర్సనల్ విషయానికొస్తే.. నారా లోకేష్ లో B.Sc చదివారు. ఆ తర్వాత 2008లో స్టాన్ ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో MBA పూర్తి చేశారు. ఇక 2007లో తన మేనమామ నందమూరి బాలకృష్ణ కూతురు నారా బ్రాహ్మణిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరిద్దరికి నారా దేవాన్ష్ అనే కుమారుడున్నాడు. భవిష్యత్తులో నారా లోకేష్ రాజకీయంగా మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలు అందుకోవాలని కోరుకుంటోంది జీ న్యూస్ నెట్ వర్క్.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.