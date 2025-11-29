YSRCP Legal Cell Venkateshwara Sharma: హిందీ డబ్బింగ్ సినిమా 'యానిమల్'లో విలన్ బాబీ డియోల్.. తలపై మందు గ్లాస్ పెట్టుకొని స్టెప్పులు వేసిన వీడియో అప్పట్లో ఎంత వైరల్ అయ్యిందో తెలియని విషయం కాదు. ఇప్పుడు ఇదే డ్యాన్స్ను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన లీగల్ సెల్ సభ్యుడు వెంకటేశ్వర శర్మ చేసిన డ్యాన్స్ ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో ట్రెండ్ అవుతోంది. అయితే ఇతను మాత్రం మందు గ్లాస్ స్థానంలో రూ.500 కోట్ల కట్టలు పెట్టుకొని డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు. అంతటితో ఆ విన్యాసాలు ఆపలేదు. హోటల్లో మంచంపై పడుకొని.. అతని ఒంటిపై డబ్బు నోట్ల కట్టలు వేసుకొని తైతక్కలాడుతున్నాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
వైకాపా హయాంలో బెదిరించి మరీ..
వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న ఐదేళ్ల హయాంలో.. ఈ వీడియోలో వైరల్ అవుతున్న వ్యక్తి వెంకటేశ్వర శర్మ ఎంతో మందిని బెదిరించి డబ్బు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అలాంటి ఎన్నో అక్రమాలకు పాల్పడి ఎంతో డబ్బు వెనకేసుకున్నట్లు సమాచారం. పిఠాపురం నియోజకవర్గానికి చెందిన యువతకు రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ లక్షల కొద్ది డబ్బు వసూలు చేసినట్లు కొందరు బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించినట్లు తెలుస్తోంది.
అదే విధంగా గత ప్రభుత్వ హయాంలో జనాలను పోగేసుకొని న్యాయ సలహా కోసం వచ్చిన అనేక మంది కేసులు వాదిస్తానంటూ నమ్మబలికినట్లు తెలిసింది. ఆ కేసుల తాలూకా బాధితులు కూడా కోట్ల కొద్ది డబ్బు ముట్టజెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే డబ్బు తీసుకున్నా కేసులు వాదించకుండా తిరుగుతున్నట్లు ఆ బాధితులు వాపోయారు. కనీసం ఫోన్ కూడా లిఫ్ట్ చేయకుండా.. ఆ డబ్బుతో దేశవిదేశాల్లో జల్సాలు చేసినట్లు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ విలాసాలకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా బయటకొస్తున్నాయి. వీటిపై ఏపీ పోలీసులు విచారణ చేపడుతున్నారు.
అమ్మాయిలతో అశ్లీల నృత్యాలు..
అక్కడితో ఆగకుండా అతను కొందరు అమ్మాయిలను రూమ్కి తీసుకెళ్లి.. అశ్లీల నృత్యాలు చేయిస్తూ జల్సాలు చేశారట. అలా ఆ అమ్మాయలపై డబ్బులు వెదజల్లుతూ.. వారితో కిందపడి పొర్లుతూ డ్యాన్స్ చేసినట్లు కొన్ని వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి. వైసీపీ లీగల్ సెల్కు చెందిన ఈ వెంకటేశ్వర శర్మ వేసిన చిల్లర వేషాలు చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి లోనవుతున్నారు. ఓ పార్టీకి చెందిన ఇతను ఇంతటి రాసలీలలకు పాల్పడడంపై నెట్టింట తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
పోలీసుల దృష్టి..
వైసీపీ లీగల్సెల్ సభ్యుడు వెంకటేశ్వర శర్మ వద్దకు ఓ మహిళ న్యాయ సలహా కోసం వెళ్లగా.. ఆమెతో అతను అనుచితంగా ప్రవర్తించాడట. దీంతో అతనిపై ఆ మహిళ ఫిర్యాదు చేయగా ఇప్పుడు విజయవాడ మాచవరం పోలీసులు తాజాగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో అతనికి సంబంధించిన కొన్ని ఆకృత్యాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వీటిపై పోలీసులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తున్నారు.
