Heat Waves Alert In Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎండలు భగభగ మండిపోతున్నాయి. తీవ్రమైన వడగాలులు వీయనున్నాయి. ఈ మేరకు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. రాష్ట్రంలో ఎండల ఉధృతి, వడగాల్పులపై అలర్ట్ చేసింది. కాగా ఈ తీవ్రమైన ఎండలతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు.
సోమవారం 51 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని.. 49 మండలాల్లో సాధారణ వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అంచనా వేసింది. మంగళవారం మరింత తీవ్రత ఉండే అవకాశం ఉందంది. 53 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 57 మండలాల్లో వడగాలుల ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఉత్తరాంధ్రలో వడగాల్పులు.. కోస్తా, రాయలసీమలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుదల ఉంటుందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
అలాగే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జిల్లాల్లో అత్యధిక ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పింది. పోలవరం, అనకాపల్లి, ఏలూరు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వడగాలుల హెచ్చరిక జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో ఎండల తాకిడి పెరుగుతోంది. కడప జిల్లాలో 43.8°C అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. తిరుపతి, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో 42°C పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. కర్నూలు, పల్నాడు, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో కూడా తీవ్ర వేడి ఉంది.
కాగా తీవ్రమైన ఎండలు, వడగాల్పుల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు సూచించారు. మధ్యాహ్నం వేళ బయటకు వెళ్లకూడదని హెచ్చరించారు. ఎండ తగలకుండా తలకు క్యాప్ పెట్టుకోవాలని, కాటన్ దుస్తులే ధరించాలన్నారు. సన్ గ్లాసెస్ వాడాలని.. గుండెపోటు, షుగర్, బీపీ ఉన్న వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు అధికారులు. అలాగే నిమ్మరసం, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీరు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని చెప్పారు. డీహైడ్రేషన్ నివారించేందుకు నీరు ఎక్కువగా తాగుతూ ఉండాలన్నారు.
Also Read: Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 13 రాశి ఫలాలు.. నేడు 11 రాశుల వారికి కుబేర యోగం.. ఆ ఒక్క రాశి వారికి ప్రమాదం
Also Read: School Holiday Tomorrow: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లు, బ్యాంకులకు సెలవు..పండగ చేసుకోండి!
