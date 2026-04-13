English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Hot Summer: బీ కేర్‌ఫుల్.. ఉగ్రరూపం దాల్చిన ఎండలు.. మధ్యాహ్నం ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దు!

Hot Summer: ఏపీలో ఎండలు మరింతగా మండిపోతున్నాయి. తీవ్రమైన వడగాలులు వీయనున్నాయి. ఈ మేరకు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 13, 2026, 06:46 AM IST

Trending Photos

B.Tech Career: ఇంజనీరింగ్‌లో ఈ బ్రాంచ్ చేస్తే తిరుగుండదు.. ఫ్యూచర్‌లో లక్షల్లో జీతం.. ఫుల్ డిమాండ్ ఉన్న కోర్సు ఇదే..!!
6
B.tech
B.Tech Career: ఇంజనీరింగ్‌లో ఈ బ్రాంచ్ చేస్తే తిరుగుండదు.. ఫ్యూచర్‌లో లక్షల్లో జీతం.. ఫుల్ డిమాండ్ ఉన్న కోర్సు ఇదే..!!
highest Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ మందుబాబులున్న రాష్ట్రం ఏదో తెలుసా..! అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
5
Liquor consumption
highest Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ మందుబాబులున్న రాష్ట్రం ఏదో తెలుసా..! అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!
Power Saving Tips: ఎండ వేళ కరెంటు బిల్‌ తగ్గించే సీక్రెట్స్‌ ఇవే! ఏసీ, ఫ్రిజ్‌ వాడినా ఎక్కువ బిల్‌ రాదు!
7
summer power saving tips
Power Saving Tips: ఎండ వేళ కరెంటు బిల్‌ తగ్గించే సీక్రెట్స్‌ ఇవే! ఏసీ, ఫ్రిజ్‌ వాడినా ఎక్కువ బిల్‌ రాదు!
Tomorrow School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు డబుల్ గుడ్ న్యూస్..రేపు స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ.. ఎక్కడెక్కడంటే!
5
Monday Holiday India
Tomorrow School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు డబుల్ గుడ్ న్యూస్..రేపు స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ.. ఎక్కడెక్కడంటే!
Heat Waves Alert In Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎండలు భగభగ మండిపోతున్నాయి. తీవ్రమైన వడగాలులు వీయనున్నాయి. ఈ మేరకు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. రాష్ట్రంలో ఎండల ఉధృతి, వడగాల్పులపై అలర్ట్ చేసింది. కాగా ఈ తీవ్రమైన ఎండలతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

సోమవారం 51 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని.. 49 మండలాల్లో సాధారణ వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అంచనా వేసింది. మంగళవారం మరింత తీవ్రత ఉండే అవకాశం ఉందంది. 53 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 57 మండలాల్లో వడగాలుల ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఉత్తరాంధ్రలో వడగాల్పులు.. కోస్తా, రాయలసీమలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుదల ఉంటుందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.

అలాగే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జిల్లాల్లో అత్యధిక ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పింది. పోలవరం, అనకాపల్లి, ఏలూరు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వడగాలుల హెచ్చరిక జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో ఎండల తాకిడి పెరుగుతోంది. కడప జిల్లాలో 43.8°C అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. తిరుపతి, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో 42°C పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. కర్నూలు, పల్నాడు, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో కూడా తీవ్ర వేడి ఉంది.    

కాగా తీవ్రమైన ఎండలు, వడగాల్పుల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు సూచించారు. మధ్యాహ్నం వేళ బయటకు వెళ్లకూడదని హెచ్చరించారు. ఎండ తగలకుండా తలకు క్యాప్ పెట్టుకోవాలని, కాటన్ దుస్తులే ధరించాలన్నారు. సన్ గ్లాసెస్ వాడాలని.. గుండెపోటు, షుగర్, బీపీ ఉన్న వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు అధికారులు. అలాగే నిమ్మరసం, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీరు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని చెప్పారు. డీహైడ్రేషన్‌ నివారించేందుకు నీరు ఎక్కువగా తాగుతూ ఉండాలన్నారు.

Also Read: Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 13 రాశి ఫలాలు.. నేడు 11 రాశుల వారికి కుబేర యోగం.. ఆ ఒక్క రాశి వారికి ప్రమాదం  

Also Read: School Holiday Tomorrow: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపు స్కూళ్లు, బ్యాంకులకు సెలవు..పండగ చేసుకోండి!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Hot summerHeat wavesSummer AlertHot Summer In Andhra PradeshWeather update

Trending News