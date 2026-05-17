/Heatwave Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిప్పుల వర్షం..45 డిగ్రీలు దాటనున్న ఎండలు..బయటకి రావొద్దని హెచ్చరిక!

Heatwave Alert Andhra And Telangana: ఓ పక్క నైరుతి రుతుపవనాలు దేశానికి కూతవేటు దూరంలో ఉన్నాయనే సమాచారంతో ఊపిరి పీల్చుకున్న తెలుగు ప్రజలకు ఇప్పుడు నెత్తిమీద తాటికాయ పడినట్లు అయ్యింది. అటు ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు తెలంగాణలోనూ రానున్న వారం రోజుల పాటు మాడు పగిలేలా ఎండల తీవ్రత ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రాబోయే వారం రోజుల పాటు భానుడు భగభగలు మరింత పెరుగుతాయని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
ముంచుకొస్తున్న వడగాల్పులు
వాతావరణ శాఖ ఇచ్చిన తాజా నివేదికల ప్రకారం.. మే 19 నుంచి మే 24 వరకు ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్టస్థాయిని చేరుకుంటాయని ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. అనేక ప్రాంతాల్లో 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదు అయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఆ మార్క్ దాటి 45 కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ క్రమంలో వడగాలులు భారీగా పెరిగేందుకు సూచనలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది.
ఎండల తీవ్రత పెరగడం సహా వడగాలుల ప్రభావం రానున్న ఏడు రోజుల్లో భారీగా పెరగనున్న నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖతో పాటు వైద్య నిపుణులు ప్రజలకు అనేక సూచనలు చేస్తున్నారు. ఉదయం 10:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటలకు అవసరం లేకుండా బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించారు. ఈ సమయంలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉండడం వల్ల అత్యవసర పనులు ఉంటే తప్పా వృద్ధులు, పిల్లలు, గర్భిణీలు అస్సలు బయటకు రావొద్దని తెలిపారు.
ప్రజలకు ముందస్తు సూచనలు..
ఎండల్లో దాహం లేకపోయినా తప్పనిసరిగా డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా ప్రతిఒక్కరూ తప్పనిసరిగా కనీసం 4 లీటర్ల నీరుతో పాటు అప్పడప్పుడు మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు, ఓఆర్ఎస్ (ORS) ద్రావణాలను తరచూ తాగుతూ ఉండాలి. అలాగే బయటకు వెళ్లే వారు తప్పనిసరిగా కాటన్ దుస్తులను ధరించడం మేలు. జీర్ణక్రియకు సులువుగా ఉండేందుకు తేలిక పాటి ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఎంతో ఉత్తమం.
