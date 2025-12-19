English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Cold Waves: APని వణికిస్తున్న చలి తీవ్రత.. అల్లూరి జిల్లాలో కనిష్ఠానికి పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు..

AP Cold Waves: APని వణికిస్తున్న చలి తీవ్రత.. అల్లూరి జిల్లాలో కనిష్ఠానికి పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు..

AP Cold Waves: APలోనూ  చలి పంజా విసురుతోంది. కోస్తాంధ్రలో సాధారణం కంటే 4 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాయి. అల్లూరి జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు ఉదయం, సాయంత్రం పూట బయటకు వెళ్లాలంటే వణికిపోయే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. మొత్తంగా ఏపీ వ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతల విషయానికొస్తే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 19, 2025, 09:52 AM IST

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. అమావాస్య ప్రత్యేకం ఈ రాశులు తస్మాత్‌ జాగ్రత్త..!
5
Today Horoscope Telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. అమావాస్య ప్రత్యేకం ఈ రాశులు తస్మాత్‌ జాగ్రత్త..!
RBI: బాంబు పేల్చిన RBI.. అకౌంట్‌ నుంచి రూ.35వేల కంటే ఎక్కవ విత్‌డ్రా చేసుకోలేం..!!
6
Guwahati Cooperative Urban Bank
RBI: బాంబు పేల్చిన RBI.. అకౌంట్‌ నుంచి రూ.35వేల కంటే ఎక్కవ విత్‌డ్రా చేసుకోలేం..!!
Sreeleela: చేతులు జోడించి అడుగుతున్నాను.. అలా చేయకండి.. శ్రీలీల ఎమోషనల్..
5
Sreeleela Emotional Post
Sreeleela: చేతులు జోడించి అడుగుతున్నాను.. అలా చేయకండి.. శ్రీలీల ఎమోషనల్..
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్, వీరికి మాత్రం ఫుల్‌ స్ట్రెస్‌..!
6
today horoscope december 18 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్, వీరికి మాత్రం ఫుల్‌ స్ట్రెస్‌..!
AP Cold Waves: APని వణికిస్తున్న చలి తీవ్రత.. అల్లూరి జిల్లాలో కనిష్ఠానికి పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు..

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను చలి వణికిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ జిల్లాలైన అల్లూరిలో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ఠానికి పడిపోయాయి.  అక్కడి డుంబ్రిగుడలో నిన్న 3.8 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. చలి తీవ్రత పెరగడంతో ప్రజలు చలికి గజగజ వణికిపోతున్నారు. చలికి తోడు పొగమంచుతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అటు ఏలూరు జిల్లా లో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టానికి  పడిపోయాయి. జమ్మూ కశ్మీర్‌ను తలిపించే విధంగా మంచు కురుస్తోంది. జాతీయ రహదారి పై తెల్లవారుజామున ప్రయాణించే వాహనదారులు లైట్లు వేసుకుని  నెమ్మదిగా వెళ్తున్నారు. చలిపంజాతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలులో కూడా  ఉష్ణోగ్రత్తలు ఘణనీయంగా పడిపోయాయి. వేకువ జామునే గాలిలో తేమ శాతం పెరిపోవడంతో మంచు తెరలు అలుముకున్నాయి.  చలి, మంచు, తీవ్రత కారణంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో సైతం చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉందని..ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరుతున్నారు. జంగారెడ్డిగూడెం, బుట్టాయిగూడెం, జీలుగుమిల్లి, పోలవరం, కొయ్యలగూడెం, కామవరపుకోట, టీ.నర్సాపురం మండల గ్రామాలను సైతం చలి వణికిస్తుంది. మన్యం ప్రాంతంలో మరింతగా చలి తీవ్రత మరింత పెరిగింది. ఉదయం 10 గంటలు దాటినా చలి తీవ్రత తగ్గడం లేదు. చలి పంజా విసరడంతో ప్రజలు గజగజ వణికిపోతున్నారు.  మరో రెండు, మూడు రోజుల పాటు చలి తీవ్రత ఇలానే ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. వృద్దులు, పిల్లలు ఉదయం, సాయంత్రం పూట బయటకు రావొద్దని చెబుతున్నారు.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Cold WavesAP ChaliAndhra PradeshCold WavesTelangana weather updates

Trending News