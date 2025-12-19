AP Cold Waves: APని వణికిస్తున్న చలి తీవ్రత.. అల్లూరి జిల్లాలో కనిష్ఠానికి పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు..

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను చలి వణికిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ జిల్లాలైన అల్లూరిలో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ఠానికి పడిపోయాయి. అక్కడి డుంబ్రిగుడలో నిన్న 3.8 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. చలి తీవ్రత పెరగడంతో ప్రజలు చలికి గజగజ వణికిపోతున్నారు. చలికి తోడు పొగమంచుతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
అటు ఏలూరు జిల్లా లో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టానికి పడిపోయాయి. జమ్మూ కశ్మీర్ను తలిపించే విధంగా మంచు కురుస్తోంది. జాతీయ రహదారి పై తెల్లవారుజామున ప్రయాణించే వాహనదారులు లైట్లు వేసుకుని నెమ్మదిగా వెళ్తున్నారు. చలిపంజాతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలులో కూడా ఉష్ణోగ్రత్తలు ఘణనీయంగా పడిపోయాయి. వేకువ జామునే గాలిలో తేమ శాతం పెరిపోవడంతో మంచు తెరలు అలుముకున్నాయి. చలి, మంచు, తీవ్రత కారణంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో సైతం చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉందని..ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరుతున్నారు. జంగారెడ్డిగూడెం, బుట్టాయిగూడెం, జీలుగుమిల్లి, పోలవరం, కొయ్యలగూడెం, కామవరపుకోట, టీ.నర్సాపురం మండల గ్రామాలను సైతం చలి వణికిస్తుంది. మన్యం ప్రాంతంలో మరింతగా చలి తీవ్రత మరింత పెరిగింది. ఉదయం 10 గంటలు దాటినా చలి తీవ్రత తగ్గడం లేదు. చలి పంజా విసరడంతో ప్రజలు గజగజ వణికిపోతున్నారు. మరో రెండు, మూడు రోజుల పాటు చలి తీవ్రత ఇలానే ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. వృద్దులు, పిల్లలు ఉదయం, సాయంత్రం పూట బయటకు రావొద్దని చెబుతున్నారు.
