Cold Waves: మళ్లీ విజృంభిస్తున్న చలి పులి.. మరో వారం రోజులు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

చలి 2.0 అనేలేమో.. గత రెండు రోజులు గా మళ్లీ చలి విజృంభిస్తోంది. వారం రోజులుగా కాస్త తగ్గినట్లు అనిపించినా సింహం నాలుగు అడుగులు వెనక్కి వేసినట్టు చలి పంజా విసురుతోంది. నేటి నుంచి వారం రోజులపాటు చలి చుక్కలు చూపించనుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. అంతేకాదు పలుచోట్ల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మెజారిటీ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు రాత్రి పూట వణికిపోతున్నారు. కొన్ని చోట్ల రెండు మూడు రగ్గులు కప్పుకున్న చలి ఆగడం లేదు.
డిసెంబర్లో రికార్డులు సృష్టించిన టెంపరేచర్స్ మరోసారి రిపీట్ అయ్యే అవకాశాలున్నట్లు అంచనా వేస్తోంది. ఈ వారం రోజులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తోంది. రాబోయే వారం రోజులు పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు కూడా తగ్గిపోనున్నట్లు భావిస్తోంది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తతతో మెలగాల్సి ఉంటుంది.
అయితే జనవరి 4వ తేది నుంచి వాతావరణ పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఇదే చలి వచ్చే సంక్రాంతి తర్వాత దాదాపు జనవరి 30 వరకు ఇలాగే కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరోవైపు ఉత్తరాది నుంచి వీచే చలి గాలుల ప్రభావం కారణంగా చలి తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకావశాలున్నాయని తెలిపింది. మరో పొగమంచు కారణంగా ఉదయం పూట దగ్గరున్న వాహనాలు కనపించడం లేదు. దీంతో వాహన ప్రమాదాలు చోటు చేసుకునే అవకాశాలున్నాయి. ప్రజలు చేతులకు గ్లోజెస్ తో పాటు స్వెట్టర్స్ ధరించాలని చెబుతున్నారు.
