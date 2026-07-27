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MLC Aspirants: గవర్నర్‌ కోటా ఎమ్మెల్సీకి టీడీపీలో తీవ్ర పోటీ.. 20 ఆశావహుల్లో ఎవరికీ అదృష్టం వరించునో..?

20 Aspirants Competition For AP Governor Quota MLC In Telugu Desam Party: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎమ్మెల్సీ పదవుల పందేరం జరుగుతోంది. గవర్నర్‌ కోటాలో నాలుగు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు భర్తీ కానున్నాయి. ఎమ్మెల్సీ పదవి కోసం తెలుగుదేశం పార్టీలో తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. పెద్ద ఎత్తున ఆశావహులు ఉండడంతో ఎవరికీ అదృష్టం వరించేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 27, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:54 PM IST
MLC Aspirants: గవర్నర్‌ కోటా ఎమ్మెల్సీకి టీడీపీలో తీవ్ర పోటీ.. 20 ఆశావహుల్లో ఎవరికీ అదృష్టం వరించునో..?
Image Credit: AP Governor Quota MLC Race

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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MLC Aspirants: గవర్నర్‌ కోటాకు టీడీపీలో తీవ్ర పోటీ.. 20 ఆశావహుల్లో ఎవరికీ అదృష్టం వరించునో..?
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