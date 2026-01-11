English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Sankranthi Crowd: సంక్రాంతి నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై భారీ రద్దీ.. వంద కిలోమీటర్ల క్యూ..

Sankranthi Crowd: సంక్రాంతి నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై భారీ రద్దీ.. వంద కిలోమీటర్ల క్యూ..

Sankranthi Crowd: సంక్రాంతి పండగ సందర్బంగా హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారి పై వాహనాల రద్దీ భారీగా కొనసాగుతోంది. పండగకు సొంత వాహనాల్లో వెళ్తోండడంతో టోల్‌ గేట్ల వద్ద వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. హైవే పై వాహనాల  తాకిడి పెరగడంతో పలు చోట్ల ట్రాఫిక్ జాం ఏర్పడుతుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 11, 2026, 07:34 AM IST

Sankranthi Crowd On Hyderabad Vijayawada Highway: సంక్రాంతి సెలవులు మొదలైన వేళ ప్రజలు సొంతూరి బాట పడుతున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్‌లు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. పండగ రద్దీతో ప్రధాన బస్టాండ్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. హైదరాబాద్, ఖమ్మం జిల్లా ఆంధ్ర సరిహద్దు కాటంతో  జనం పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారితో ప్రయాణ ప్రాంగణాల్లో రద్దీ నెలకొంది. ప్రయాణికులతో  హైదరాబాద్ తో పాటు తెలంగాణలోని పలు  బస్టాండ్స్  కిటకిటలాడుతోంది. ఆంధ్ర వైపు  వెళ్లే అన్ని బస్సుల్లో రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. ఖమ్మం సహా ఇతర  జిల్లాలకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతోంది. NH 65 పై సంక్రాంతి పండగవాహనాల రద్ది పై మరింత సమాచారం పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద కార్లు బారులు తీరడంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఏకంగా వంద కిలోమీటర్ల వరకు వాహనాలు బారులు తీరాయి. ముఖ్యంగా ఈ రూట్లో జాతీయ రహదారులకు సంబంధించిన పనులు కూడా నడుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు మరింత పెరిగాయి. 

మరోవైపు హైదరాబాద్ మహా నగరంలో సిటీలో సంక్రాంతి రద్దీ కొనసాగుతోంది. శనివారం నుండి విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించడంతో ఊర్లకు వెళ్లేందుకు అందరూ పయనమవుతున్నారు. హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై శుక్రవారం రాత్రి నుంచే వాహనాలతో రద్దీ మొదలైంది. ఏపీలో సంక్రాంతి పండుగను చాలా గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు.  శుక్రవారం రాత్రి నుంచే జనం సొంతూరి బాట పట్టారు. ఏపీ, తెలంగాణలోని తమ తమ స్వగ్రామాల్లో పండుగను జరుపుకునేందుకు పయనమవుతున్నారు. దీంతో కూకట్‌పల్లి, ఎల్ బీ నగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో  సందడి వాతావరణం నెలకొంది. 

ఏపీ, తెలంగాణ ఆర్టీసీ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈనెల 9 నుంచి 13 వరకు పండుగ రద్దీ ఉండే అవకాశం ఉండటం ఉండటంతో బస్సులు నిలిపే విషయంలో పలు సూచనలు చేశారు. చివరి ప్రయాణికుడి వరకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తామన్నారు. వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడకుండా జాతీయ రహదారిపై పోలీసులు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సంక్రాంతికి వాహనాల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద విజయవాడ వెళ్లే వాహనాల కోసం 10 టోల్ బూత్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై శనివారం నుంచి మొదలైన రద్దీ జనవరి 16 వరకు కొనసాగనుంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

