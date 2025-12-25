Tirumala Video: తిరుమలలో భారీ తోపులాట.. ఆందోళనలో శ్రీవారి భక్తులు.. వీడియో..

Huge devotees crowd in Tirumala alipiri complex video: తిరుమలలో ప్రస్తుతం విపరీతంగా భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా శిలాతోరణం వరకు కూడా భక్తులు క్యూలైన్ లలో వేచి ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఎక్కడ చూసిన విపరీతంగా భక్తులు రద్దీ కన్పిస్తుంది. శ్రీవారి మాడ వీధులు, అన్నప్రసాద భవనం, వసతి సముదాయాలు, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ప్రాంతాలు, లడ్డు కేంద్రం, అఖిలాండం, నారాయణ గిరిలోని షెడ్లూ సర్వదర్శనం భక్తులతో నిండిపోయాయి. ఈక్రమంలో అలిపిరి భూదేవీ కాంప్లెక్స్ వద్ద భారీ తోపులాట చోటు చేసుకుంది.
తిరుమలలో తోపులాట
అలిపిరి భూదేవి కాంప్లెక్స్ వద్ద క్యూలైన్లో తోపులాట
శ్రీవారి దర్శన టికెట్స్ కోసం బారులు తీరిన భక్తులు
దర్శన టికెట్లు కోసం పోటిపడుతున్న భక్తులు.. క్యూలైన్ వద్ద భక్తులను నియంత్రణ చేయలేకపోతున్న భద్రతా సిబ్బంది pic.twitter.com/VwOQBtHAc2
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) December 25, 2025
శ్రీవారి దర్శనం టోకెన్ల కోసం బారులు తీరిని భక్తులు గేట్లు తెరవగానే ఒకరిపై మరోకరు నెట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించారు. దీంతో కొంత మంది కిందపడపోయారు. అక్కడున్నపోలీసు వారిని కంట్రోల్ చేసేందుకు ప్రయత్నించిన కూడా కొంత మంది భక్తులు మాత్రం ముందుకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు.
మొత్తంగా క్యూలైన్ ల వద్ద సరైన నియంత్రణ లేదని కొంత మంది భక్తులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇలా ఉంటే వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం సమయంలో ఏంటని భక్తులు టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు. మరోవైపు తిరుమలలో డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ దర్శనాలు ఏర్పాట్లపై టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది.
Read more: Vaikunta Dwara Darshan: దయచేసి ఆ ప్రచారాలు నమ్మోద్దు.. వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలపై బీఆర్ నాయుడు కీలక ప్రకటన..
ఇప్పటికే సామాన్య భక్తులకు తొలి ప్రయారిటీ ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశామని టీటీడీ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అదేవిధంగా తొలి మూడు రోజులు అంటే డిసెంబర్ 30,31, జనవరి 1న టొకెన్లు లేనివారికి తిరుమలకు రానివ్వరనేది అవాస్తమని టీటీడీ చైర్మన్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి