English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Tirumala Video: తిరుమలలో భారీ తోపులాట.. ఆందోళనలో శ్రీవారి భక్తులు.. వీడియో..

Tirumala Video: తిరుమలలో భారీ తోపులాట.. ఆందోళనలో శ్రీవారి భక్తులు.. వీడియో..

Vaikunta dwara darshan huge crowd in tirumala:  ముఖ్యంగా అలిపిరి కాంప్లెక్స్ వద్ద భారీగా క్యూలైన్ లలో ఉన్న భక్తులు మధ్య తోపులాట జరిగింది. దీంతో కొంతమంది భక్తులు తీవ్ర ఆందోళనలకు గురయ్యారు.దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 25, 2025, 02:46 PM IST
  • తిరుమలలో భారీగా పెరిగిన భక్తులు రద్దీ..
  • అప్రమత్తమైన టీటీడీ అధికారులు..

Trending Photos

Happy Christmas: యేసు దీవెనలు మీ ఇంటిల్లిపాదికీ లభించాలి.. క్రిస్మస్‌ విషెస్‌ HD ఫొటోలు
5
happy christmas
Happy Christmas: యేసు దీవెనలు మీ ఇంటిల్లిపాదికీ లభించాలి.. క్రిస్మస్‌ విషెస్‌ HD ఫొటోలు
Ragi Java: చలికాలంలో ప్రతిరోజూ రాగి జావ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా..?
5
Ragi Java Benefits
Ragi Java: చలికాలంలో ప్రతిరోజూ రాగి జావ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా..?
Actor Struggle Story: రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మిన తండ్రి… ఆస్కార్ వేదికపై నిలిచిన కొడుకు!
5
Vishal Jethwa
Actor Struggle Story: రోడ్డుపక్కన కొబ్బరి నీళ్లు అమ్మిన తండ్రి… ఆస్కార్ వేదికపై నిలిచిన కొడుకు!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆరోజు ఆర్థికంగా కలిసిరాదు, ధన నష్టం తప్పదు..!
5
today horoscope december 25 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆరోజు ఆర్థికంగా కలిసిరాదు, ధన నష్టం తప్పదు..!
Tirumala Video: తిరుమలలో భారీ తోపులాట.. ఆందోళనలో శ్రీవారి భక్తులు.. వీడియో..

Huge devotees crowd in Tirumala alipiri complex video: తిరుమలలో ప్రస్తుతం విపరీతంగా భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా శిలాతోరణం వరకు కూడా భక్తులు క్యూలైన్ లలో వేచి ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఎక్కడ చూసిన విపరీతంగా భక్తులు రద్దీ కన్పిస్తుంది.  శ్రీవారి మాడ వీధులు, అన్నప్రసాద భవనం, వసతి సముదాయాలు, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ప్రాంతాలు, లడ్డు కేంద్రం, అఖిలాండం,  నారాయణ గిరిలోని షెడ్లూ సర్వదర్శనం భక్తులతో నిండిపోయాయి.  ఈక్రమంలో అలిపిరి భూదేవీ కాంప్లెక్స్ వద్ద భారీ తోపులాట చోటు చేసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

శ్రీవారి దర్శనం టోకెన్ల కోసం బారులు తీరిని భక్తులు గేట్లు తెరవగానే ఒకరిపై మరోకరు నెట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించారు. దీంతో కొంత మంది కిందపడపోయారు. అక్కడున్నపోలీసు వారిని కంట్రోల్ చేసేందుకు ప్రయత్నించిన కూడా కొంత మంది భక్తులు మాత్రం ముందుకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు.

మొత్తంగా క్యూలైన్ ల వద్ద సరైన నియంత్రణ లేదని కొంత మంది భక్తులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇలా ఉంటే వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం సమయంలో ఏంటని  భక్తులు టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు. మరోవైపు తిరుమలలో డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ దర్శనాలు ఏర్పాట్లపై టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది.

Read more: Vaikunta Dwara Darshan: దయచేసి ఆ ప్రచారాలు నమ్మోద్దు.. వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలపై బీఆర్ నాయుడు కీలక ప్రకటన..

ఇప్పటికే సామాన్య భక్తులకు తొలి ప్రయారిటీ ఇచ్చే విధంగా  ఏర్పాట్లు చేశామని టీటీడీ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.  అదేవిధంగా తొలి మూడు రోజులు అంటే డిసెంబర్ 30,31, జనవరి 1న టొకెన్లు లేనివారికి తిరుమలకు రానివ్వరనేది అవాస్తమని టీటీడీ చైర్మన్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaVaikunta dwara darshanTTD NewsTirupatialipiri complex

Trending News