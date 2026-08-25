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శ్రీశైలంకు భారీ వరద.. గేట్లు ఓపెన్ చేస్తారా..!!

Srisailam Projects Heavy Inflow: కృష్ణా నది పరివాహాక ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలకు అక్కడి డ్యాములకు నిండుకుండలను తలపిస్తున్నాయి.  ఇప్పటికే ఆల్మట్టి, తుంగభద్ర,  నారాయణ పూర్, జూరాల ప్రాజెక్టుల్లో భారీ వరద నీరువచ్చి చేరుతుంది. దీంతో అక్కడి పరిస్థితులను అనుగుణంగా అధికారులు నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 25, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:21 PM IST
శ్రీశైలంకు భారీ వరద.. గేట్లు ఓపెన్ చేస్తారా..!!
Image Credit: Srisailam Dam Inflow (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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