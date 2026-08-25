/శ్రీశైలంకు భారీ వరద.. గేట్లు ఓపెన్ చేస్తారా..!!

Heavy Inflow Srisailam Projects: కృష్ణా నది పరివాహాక ప్రాజెక్టులకు వరద ప్రవాహాం కొనసాగుతోంది . బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఎఫెక్ట్ తో పాటు... ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రాజెక్టులకు వరద పోటెత్తుతుంది. నిన్నటి నుంచి లోకల్ గా కూడా పడుతున్న వానలతో ఇప్పటికే నిండిన ప్రాజెక్టులకు వరద ప్రవాహాం మొదలైంది. దీంతో ఎగువన ఆల్మట్టి డ్యాంకు 40 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో వస్తుండగా...50 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.
అటు తుంగభద్రకు కూడా ఇన్ ఫ్లో వస్తోంది. దీంతో ప్రాజెక్టు గేట్లు ఓపెన్ చేసేందుకు అధికారులు రెడీ అయ్యారు. ప్రాజెక్ట్ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం... 105 TMCలు కాగా...ప్రస్తుతం 94 TMCల వద్ద నీటి నిల్వ ఉంది. ఎగువ నుంచి ఇన్ ఫ్లో వస్తుండటంతో... గేట్లు ఓపెన్ చేసి దిగువన శ్రీశైలంలోని నీటిని విడుదల చేయనున్నారు అధికారులు.
శ్రీశైలం, సాగర్లకు భారీ వరద..
మరోవైపు రాష్ట్రంలో శ్రీశైలం, సాగర్ ప్రాజెక్టులకు మళ్లీ వరద పెరిగింది. ఇప్పటికే శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయిలో నిండగా...సాగర్ కు భారీగా వరద వస్తోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ 215 TMC (శతకోటి ఘనపుటడుగులు)లు కాగా... ప్రస్తుతం 170 TMC నీటి నిల్వ ఉంది. ఎగువ నుంచి 30 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో వస్తుండగా...20 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువన నాగార్జున సాగర్ కు విడుదల చేస్తున్నారు ఇరిగేషన్ అధికారులు. ప్రస్తుతం నాగార్జున సాగర్ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 312 TMCలు కాగా.... ప్రస్తుతం 180 TMCలకు చేరుకుంది. ఎగువ నుంచి వరద కొనసాగుతుండటంతో... మరో వారం రోజుల్లో ప్రాజెక్ట్ నిండే అవకాశం ఉంది.
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