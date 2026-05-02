Heat Waves: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మండిపోతున్న ఎండలు.. బయటకు వెళ్తే మాడు పగిలిపోద్ది..

Heavy Heat Waves across Telangana Andhra Pradesh: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలను ప్రస్తుతం వడగాలులు వణికిస్తున్నాయి. ఇంట్లో ఉంటే ఉక్కబోత చంపేస్తోంది. బయటకు వెళ్తే మాడు పగిలిపోతుంది. ఈ ఎండలకు సామాన్య మధ్య తరగతి, పేదలు ఇంట్లో వేడికి అల్లాడుతున్నారు. ఈ ఉక్కబోతకు బయటకు వెళ్లకున్నా తీవ్రమైన వడగాలుల ప్రభావంతో ఇంట్లో ఉన్న వడదెబ్బ బారిన పడుతున్నారు.
మరోవైపు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి వీచే వేడి గాలుల ప్రభావం తెలుగు రాష్ట్రాలపై తీవ్రంగా ఉంది. ముఖ్యంగా రాజస్థాన్ థార్ ఎడారి నుంచి వీస్తున్న వేడి గాలుల ప్రభావంతో గాలిలో తేమ శాతం తగ్గిపోతుంది. ఇక హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్, విజయవాడ, వరంగల్, నెల్లూరు వంటి ప్రాంతాల్లో ఉదయం 8 నుంచే భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు.
తీవ్రమైన ఎండలు, వడగాలుల ప్రభావంతో తెలంగాణలో మృతుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. పగలంతా ఎండలు ఉంటున్నాయి. సాయంత్రం పూట అక్కడక్కడ వేడి ప్రభావంతో నీరు ఆవిరి కావడంతో అక్కడక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి. మరోవైపు శని, ఆదివారాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత మండిపోనున్నాయి. ఎండల ప్రభావంతో దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే ఎక్కువగా 110 శాతం ఎక్కవ వర్షపాతం నమోదు అవుతుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అయితే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని తిరుపతి, నెల్లూరు,ప్రకాశం జిల్లాల్లో మరో వారం రోజుల పాటు వడగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. ఇక పనిపై ఎండలో బయటకు వెళ్లవేరు నీళ్ల బాటిల్ క్యారీ చేయాలి. ప్రతి 20 నిమిషాలకు నీరు తాగుతూ ఉండాలి. వీలైతే రాగిజావ, మజ్జిక వంటివి తీసుకోవాలి. అంతేకాదు వదులైన వస్త్రాలు వేసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
Also Read: Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
Also Read: Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..
