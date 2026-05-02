Heat Waves: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మండిపోతున్న ఎండలు.. బయటకు వెళ్తే మాడు పగిలిపోద్ది..

Telangana Heat Waves: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఎండకు బయటకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఇప్పటికే ఏప్రిల్ లో గత కొన్నేళ్ల రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన ఉష్ణోగ్రతలు మే నెలలో రికార్డు స్థాయిలో నమోదు కానున్నాయని వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 2, 2026, 09:23 AM IST

Heavy Heat Waves across Telangana Andhra Pradesh: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలను ప్రస్తుతం వడగాలులు వణికిస్తున్నాయి. ఇంట్లో ఉంటే ఉక్కబోత చంపేస్తోంది. బయటకు వెళ్తే మాడు పగిలిపోతుంది. ఈ ఎండలకు సామాన్య మధ్య తరగతి, పేదలు ఇంట్లో వేడికి అల్లాడుతున్నారు. ఈ ఉక్కబోతకు బయటకు వెళ్లకున్నా తీవ్రమైన వడగాలుల ప్రభావంతో ఇంట్లో ఉన్న  వడదెబ్బ బారిన పడుతున్నారు. 

మరోవైపు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచి వీచే వేడి గాలుల ప్రభావం తెలుగు రాష్ట్రాలపై తీవ్రంగా ఉంది. ముఖ్యంగా రాజస్థాన్ థార్ ఎడారి నుంచి వీస్తున్న వేడి గాలుల ప్రభావంతో గాలిలో తేమ శాతం తగ్గిపోతుంది. ఇక హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్, విజయవాడ, వరంగల్, నెల్లూరు వంటి ప్రాంతాల్లో ఉదయం 8 నుంచే భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. 

తీవ్రమైన ఎండలు, వడగాలుల ప్రభావంతో తెలంగాణలో మృతుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. పగలంతా ఎండలు ఉంటున్నాయి. సాయంత్రం పూట అక్కడక్కడ వేడి ప్రభావంతో నీరు ఆవిరి కావడంతో అక్కడక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి. మరోవైపు శని, ఆదివారాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత మండిపోనున్నాయి. ఎండల ప్రభావంతో దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే ఎక్కువగా 110 శాతం ఎక్కవ వర్షపాతం నమోదు అవుతుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అయితే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని తిరుపతి, నెల్లూరు,ప్రకాశం జిల్లాల్లో మరో వారం రోజుల పాటు వడగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలున్నాయి. ఇక పనిపై ఎండలో బయటకు వెళ్లవేరు నీళ్ల బాటిల్ క్యారీ చేయాలి. ప్రతి 20 నిమిషాలకు నీరు తాగుతూ ఉండాలి. వీలైతే రాగిజావ, మజ్జిక వంటివి తీసుకోవాలి. అంతేకాదు వదులైన వస్త్రాలు వేసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

