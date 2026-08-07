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శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీగా వరద.. నిన్న ఒక్కరోజే 20 TMCల నీరు చేరిక..

Srisailam Dam: గత కొన్ని రోజులుగా కృష్ణా నది ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలతో  కృష్ణా బేసిన్‌లోని  ప్రాజెక్టులు నీటితో కళకళ లాడుతున్నాయి.  ముఖ్యంగా ఎగువన ఉన్న  మహారాష్ట్ర, కర్నాటక రాష్ట్రాల్లో  కురుస్తోన్న వర్షాలకు ప్రాజెక్టులు నిండు కుండను తలపిస్తున్నాయి.  మరోవైపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రధానమైన శ్రీశైలం జలాశయానికి గత కొన్ని రోజులుగా  భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది. నిన్న ఒక్క రోజు 20 టీఎంసీల నీరు చేరడంతో శ్రీశైలంలో జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:37 AM IST
శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీగా వరద.. నిన్న ఒక్కరోజే 20 TMCల నీరు చేరిక..
Image Credit: Srisailam Projects (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీగా వరద.. నిన్న ఒక్కరోజే 20 TMCల నీరు చేరిక..
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