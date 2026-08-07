/శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీగా వరద.. నిన్న ఒక్కరోజే 20 TMCల నీరు చేరిక..

Srisailam Heavy Inflow: గత కొన్ని రోజులుగా కృష్ణా క్యాచ్మెంట్ ఏరియాల్లో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది.ఎగువన జూరాల ప్రాజెక్ట్ స్పిల్వే విద్యుత్ ఉత్పత్తి ద్వారా 2,16,764 క్యూసెక్కుల నీరు శ్రీశైలం జలాశయానికి చేరింది. దీంతో జలాశయం నీటిమట్టం 871.70 అడుగులకు నీటి నిల్వ 150 టీఎంసిలకు చేరింది. నిన్న ఒక్క రోజే 20 టీఎంసిల నీరు ప్రాజెక్ట్లోకి చేరింది. మరో 13 అడుగుల మేర నీరు చేరితే పూర్తి స్థాయి శ్రీశైలం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టానికి చేరుకుంటుంది.
శ్రీశైలంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి..
కాగా శ్రీశైలం ఎడమగట్టు భూగర్భ జల విద్యుత్ కేంద్రం ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి ద్వారా 6589 క్యూసెకులు హంద్రీనీవాకు అటు సుజల శ్రవంతికి 166 క్యూసెకుల నీళ్లు విడుదల చేశారు. ఎంజికేఎల్ఐకి 600 క్యూసెకుల నీటిని వదులుతున్నారు. జూరాల జలాశయంలోకి 2.20 లక్షల క్యూసెకుల వరద చేరుతోంది. కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి జలాశయంలోకి 1.51 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద కొనసాగుతుంది. దిగువకు 1.51 లక్షల క్యూసెకులు వదులుతున్నారు. ఇక నారాయణపూర్ జలాశయంలోకి 1.50 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద చేరుతుండగా.. దిగువకు 1.52 లక్షల క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు. తుంగభద్ర జలాశయానికి ప్రవాహాం పెరిగుతుంది. 60,751 క్యూసెక్కుల వస్తుండగా నిలువ సామర్థ్యం 105.79 టీఎంసిలకు 64.84 టీఎంసీల వద్ద ఉంది.
కృష్ణా బేసిన్లో నీరు..
అయితే గత 10 నుంచి 15 రోజులుగా కూడా కృష్ణా బేసిన్ కిసంబంధించి వరద ప్రవాహం కంటిన్యూగా కొనసాగడంతో పాటు ఎగువన కర్ణాటకలోని పశ్చిమ కనుమల్లో కురుస్తున్నటు వంటి భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కృష్ణా బేసిన్ లో ఉన్నటు వంటి ఆల్మట్టి డ్యాం కి గత 18 రోజులుగా కూడా కంటిన్యూగా వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. అప్పటికే ఆల్మట్టి డ్యాం పూర్తి స్థాయి నీటి నిలువ సామర్థ్యానికి చేరుకోవడం. దిగువ నారాయణపూర్ కూడా పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకోవడంతో అక్కడ జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తూ నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. అటు నారాయణ పూర్ నుంచి జూరాల, తుంగభద్ర డ్యాములు కూడా నిండటంతో అక్కడ నుంచి నీరు శ్రీశైలానికి చేరుకుంటుంది.
మరో రెండు రోజుల్లో శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం..
ఇదే వరద ప్రవాహాం కొనసాగితే.. శ్రీశైలం నుంచి నీటిని సాగర్కు విడుదల చేయనున్నారు. ప్రస్తుతానికి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసిన నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. మరో రెండు రోజులు పాటు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకునే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. అపుడు సాగర్కు కూడా కంటిన్యూగా వరద ప్రవాహాం పెరగడంతో పాటు సాగర్ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకునే అవకాశాలు లేకపోలేదు.
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