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శ్రీశైలం, సాగర్‌కు ఒక్కసారిగా పెరిగిన వరద..

Srisailam Sagar Projects Heavy Inflow: కృష్ణా నది ఎగువ పరివాహాక ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలకు కృష్ణా నదిపై ఉన్న రిజర్వాయర్లకు భారీ వరద పోటెత్తుతుంది. దీంతో ఆయా డ్యాముల్లో చేరిన నీటిని దిగువకు ఒదలుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కీలకమైన శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్‌లకు వరద పొటెత్తుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:56 PM IST
శ్రీశైలం, సాగర్‌కు ఒక్కసారిగా పెరిగిన వరద..
Image Credit: Srisailam Sagar Inflow (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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