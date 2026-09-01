Heavy inflow to Nagarjuna Sagar Srisailam Projects: ప్రస్తుతం కృష్ణానదిపై ఉన్న ఆల్మట్టి, తుంగభద్ర, నారాయణ పూర్, జూరాల ప్రాజెక్టులు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకున్నారు. మరోవైపు ఆయా ప్రాజెక్టు ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలతో నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్కు భారీగా వరద నీరు చేరుకుంటుంది. మరోవైపు శ్రీశైలంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తూ దిగువన ఉన్న నాగార్జున సాగర్కు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో కృష్ణా ప్రాజెక్టులకు మళ్లీ వరద ప్రవాహాం పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే ఆల్మట్టి,జూరాల, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులు పూర్తి స్థాయిలో నిండాయి. అయితే శ్రీశైలం నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి ద్వారా నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు అధికారులు. దీంతో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 215 TMCలు కాగా... ప్రస్తుతం 150 TMCల నీటి నిల్వ ఉంది. ఎగువ నుంచి 10 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో వస్తుండగా...దిగువన సాగర్ కు 15వేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తూనే ఉన్నారు.
నాగార్జున సాగర్ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం...312 TMCలు కాగా...ప్రస్తుతం 185 TMCల నీటి నిల్వ ఉంది. శ్రీశైలం నుంచి సాగర్ కు 15వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో వస్తుంది. ఈ నేప్యంలో కుడి ఎడమ కాలవల నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. మరోసారి భారీగా ఇన్ ఫ్లో వస్తే...తప్ప...శ్రీశైలం,సాగర్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి స్థాయిలో నిండే అవకాశం ఉందంటున్నారు అధికారులు.
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