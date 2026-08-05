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శ్రీశైలంకు భారీ వరద.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రాజెక్టులకు జలకళ..

Srisailam inflow: కృష్ణా నది ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలతో ప్రాజెక్టులు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా బోసి పోయిన ప్రాజెక్టులు నీటితో కళకళలాడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎగువన మహారాష్ట్ర, కర్నాటక రాష్ట్రాల్లో  కురుస్తోన్న వర్షాలకు ప్రాజెక్టులు నిండటంతో నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. మరోవైపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రధానమైన శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 05, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:45 AM IST
శ్రీశైలంకు భారీ వరద.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రాజెక్టులకు జలకళ..
Image Credit: Srisailam Project (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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శ్రీశైలంకు భారీ వరద.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రాజెక్టులకు జలకళ..
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