/శ్రీశైలంకు భారీ వరద.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రాజెక్టులకు జలకళ..

Telugu States Projects Inflow: కర్ణాటక, మహారాష్ట్రాల్లో గత కొన్ని రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తోన్న వర్షాలతో ప్రాజెక్టులు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి. దీంతో ఎగువన భారీ వర్షాల కారణంగా నిండిన ప్రాజెక్టుల్లోని నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే నారాయణ పూర్, జూరాల ప్రాజెక్టులకు భారీగా ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. దీంతో నీటిని అధికారులు దిగువకు ఎప్పటికపుడు అంచనాల వేసి నీటిని విడుదల చేసే కార్యక్రమంలోనే ఉన్నారు. అటు ఆల్మట్టి డ్యామ్ నుంచి 14,025 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వచ్చినట్టు అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు 1,49, 597 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు.
నారాయణ పూర్కు 1,46,800 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో..
ఆల్మట్టి ప్రాజెక్ట్ నుంచి వరద ప్రవాహాం దిగువన నారాయణపూర్కు చేరింది. అక్కడ ఇన్ఫ్లో 4,46,800గా ఉంది. మరోవైపు ఔట్ ఫ్లో 1,47,776 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడిచిపెడుతున్నారు. అటు తుంగ భద్ర ప్రాజెక్టు జలకళను సంతరించుకుంది. అటు తుంగభద్ర డ్యామ్కు 82 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వచ్చినట్టు అధికారులు తెలిపారు. అటు నుంచి జూరాలకు ఆల్మట్టి, భీమా నది, నారాయణ పూర్ నుంచి వరద నీరు చేరడంతో జూరాల దగ్గర వరద ప్రవాహాం అంతకంతకు పెరుగుతూ పోతుంది.
జూరాలకు 2.41 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో..
అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని కీలకమైన జూరాలకు 2.41 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహాం కొనసాగుతుంది. మరోవైపు జూరాల దగ్గర ఔట్ ఫ్లో 2.53 లక్షలను నీటిని శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులకు విడుదల చేశారు. మరోవైపు శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్కు 2.15 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహాం కొనసాగుతుంది. ఇక శ్రీశైలంలో మొత్తం నీటి నిల్వ సామర్ధ్యం 215.81 టీఎంసీలు. ప్రస్తుతం శ్రీశైలంకు ఈ రోజు ఉదయం 6 గంటల వరకు 108.5 టీఎంసీలు రికార్డు అయింది. ఇదే ఇన్ఫ్లో కొనసాగితే.. శ్రీశైలం గేట్లు ఎత్తి దిగువన నాగార్జున సాగర్కు నీటిని విడుదల చేయనున్నారు.
సాగర్ ఎగువన లేని నీటి ప్రవాహాం...
ప్రస్తుత్తం నాగార్జున సాగర్ పరివాహాక ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న వర్షాలకు డ్యామ్ నీటి ప్రవాహాం ఓ మోస్తరుగా ఉంది. ప్రస్తుతం నాగార్జున సాగర్లో నిన్నటి వరకు 513.10 అడుగులు ఉందని అధికారులు తెలిపారు. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు 137 టీఎంసీల నీటి నిల్వ మాత్రమే ఉంది. నాగార్జున సాగర్ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 590 అడుగులు. మొత్తం ప్రాజెక్టు నీటి నిల్వ సామర్ధ్యం 312.0450 టీఎంసీలు. ఎగువన నీటి ప్రవాహాం లేనందున పెద్దగా నిండటం లేదు. మరోవైపు గోదావరి బేసిన్లోని శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి, శ్రీరాంసాగర్, కడెం ప్రాజెక్టులకు భారీగా వరద ప్రవాహాం కొనసాగుతుంది.
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