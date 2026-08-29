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మరో అల్ప పీడనం.. 5 రోజులు భారీ వర్షాలు..

Low Pressure: ఈ యేడాది ఎల్ ‌నినో ప్రభావంతో అనుకున్నంత స్థాయిలో వర్షాలు పడటం లేదు. దీంతో ఏపీలో కొన్ని ప్రాంతాలు మినహా 70 శాతం ప్రాంతాలు తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. మరోవైపు ఋతుపవనాల ఆలస్యం కూడా దీనిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది. మరోవైపు బంగాళా ఖాతంలో అల్ప పీడనం ప్రభావంతో రాబోయే 5 రోజులు ఏపీలో కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 29, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:09 AM IST
మరో అల్ప పీడనం.. 5 రోజులు భారీ వర్షాలు..
Image Credit: AP Rain alert (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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