/మరో అల్ప పీడనం.. 5 రోజులు భారీ వర్షాలు..

AP Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్తో పాటు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో నిన్నటి వరకు ఎండ వేడితో ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. ముఖ్యంగా విజయ నగరం, పార్వతీ పురం మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్యంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే సమయంలో రైతులు పొలాల్లో పనిచేయవద్దని అధికారులు సూచించారు. మరోవైపు చెట్ల కింద, కరెంట్ స్తంభాల దగ్గర, హోర్డింగ్ల దగ్గర నిల్చోరాదని హెచ్చరించింది. ఉత్తరాంధ్రతో పాటు ఈ సారి రాయలసీమ జిల్లాల్లో రాబోయే 5 రోజులు పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. రైతులు, ఇతరత్రా పనిచేసేవారు వాతావరణ శాఖ సూచనలకు అనుగుణంగా పనులు చేసుకోవాలని సూచించింది.
తెలంగాణలో వర్షాలు..
ఇక తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నల్గొండ, హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాబోయే 24 గంటలు వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. నగరంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. తీర ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తగా మసులుకోవాలని సూచించారు. చేపల వేటకు వెళ్లేవారు వాతావరణ శాఖ సూచించే సూచనలకు అనుగుణంగా చేప వేటకు వెళ్లాలని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
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