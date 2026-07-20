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Heavy Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. సోమవారం భారీ వర్ష సూచన..ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు!

Heavy Rain Alert AP Telangana: ఎల్‌నినో ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా వర్షాభావం తగ్గిన సంగతి తెలిసిందే. గత రెండు నెలలుగా లోటు వర్షపాతంతో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు అతలాకుతలం అవుతుండగా.. ఇప్పుడు తాజాగా చల్లని కబురు అందింది. ఏపీ, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 20, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:18 AM IST
Heavy Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. సోమవారం భారీ వర్ష సూచన..ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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