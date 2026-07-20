Heavy Rain Alert AP Telangana: వర్షాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు అందించింది. సోమవారం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. వర్షాల సమయంలో గంటకు 50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు, రైతులు, మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సమాచారం..
ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రాష్ట్రంలో గురువారం వరకు వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉండటంతో పాటు వర్షాలు కొనసాగే అవకాశముంది.
భారీ వర్షాలు, పిడుగుపాట్లు కురిసే జిల్లాలు..
అయితే ఏపీ వ్యాప్తంగా శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, నంద్యాల, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలతో పాటు పిడుగుపాట్లు పడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. అలాగే మిగిలిన జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది.
తెలంగాణ వాతావరణ సమాచారం..
తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ వర్ష సూచన జారీ చేసింది. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, కరీంనగర్, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, మెదక్, కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, రాజన్న సిరిసిల్ల, హన్మకొండ, వరంగల్ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
ముందస్తు జాగ్రత్తలు, సూచనలు..
వర్షం లేదా ఉరుములు పడే సమయంలో పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, ప్రజలు చెట్ల కింద నిలబడకూడదు. గాలుల ధాటికి ఎక్కడైనా విద్యుత్ స్తంభాలు లేదా తీగలు విరిగిపడితే వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందించాలి.
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