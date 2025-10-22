English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AP Rain Alert: ఏపీకి వాయుగుండం ముప్పు.. రాబోయే మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు..

AP Rain Alert: ఏపీకి వాయుగుండం ముప్పు.. రాబోయే మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు..

AP Rains : ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు వాయుగుండం ముప్పు పొంచి ఉంది. రాబోయే మూడు రోజుల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తోంది వాతావరణశాఖ. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 22, 2025, 10:45 AM IST

AP Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని తీర ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని ఏపీ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదిలి, ఇవాళ దక్షిణ కోస్తా, ఉత్తర తమిళనాడు తీరాలకు సమీపంలో నైరుతి, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని IMD అంచనా వేస్తోంది. రాబోయే 24 గంటల్లో మరింత బలపడి తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందంటున్నారు. 

ఇవాళ ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, వైఎస్సార్‌ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు పడతాయంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ నెల్లూరు, చిత్తూరులో పాఠశాలలకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు. తిరుపతి, కడప, ప్రకాశంలోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ నిపుణుల హెచ్చరించారు. దీంతో ఆ జిల్లాల్లోనూ స్కూళ్లకు సెలవు ఇవ్వాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. అలాగే బాపట్ల, నంద్యాల, కర్నూలు, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు వాతావరణశాఖ అధికారులు. దక్షిణ కోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 35 నుంచి 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయంటున్నారు. 

మరోవైపు గత రెండు రోజులుగా పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తాజాగా మరో ఐదు రోజుల పాటూ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయనే అంచనాలతో అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఈ వర్షాలు, గాలుల కారణంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. గాలులు వీచే సమయంలో చెట్ల కింద ఉండరాదని ప్రజలకు సూచించారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Rains Heavy rainsSchool holidaysSchool Holidays in APAP Rain AlertVayugundam

