Rain Alert: పండగపూట వెంటాడుతున్న వాయుగుండం..ఈ జిల్లాల్లో రెడ్ సైరెన్.. భారీ వర్షాలు జాగ్రత్త!

Heavy Rain Alert: ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం మరో నాలుగు రోజులు కొనసాగుతుందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. మంగళవారం నాటికి అది అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతాల్లో వాయుగుండం బలపడే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ కారణంగా రానున్న 4 రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందట.
అలాగే తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఈ వాయుగుండ ప్రభావం ఉండొచ్చని ఆశిస్తున్నారు. ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండడం సహా రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఉరుములు, మెరుపుల సమయంలో ఎవ్వరూ చెట్ల కింద ఉండరాదని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో రాబోయే నాలుగు రోజులు ఈ జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది.
సోమవారం (20 అక్టోబరు 2025): ఏపీలోని ప్రకాశం, బాపట్ల, చిత్తూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం. అలాగే మిగతా జిల్లాల్లో పలుచోట్ల పిడుగులతో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటిచింది.
మంగళవారం (21 అక్టోబరు 2025): ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, నెల్లూరు, ప్రకాశం, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. మిగిలిన జిల్లాలల్లో పలు చోట్లు తేలికపాటి వర్షాలు.
బుధవారం(22 అక్టోబరు 2025): ప్రకాశం, బాపట్ల, తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాల్లోని కొన్నిప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు.. అలాగే కాకినాడ, అనకాపల్లి, కృష్ణా, కోనసీమ, పల్నాడు, గుంటూరు, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో మాత్రం మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం. కొన్ని జిల్లాల్లో పిడుగులతో తేలికపాటి వర్షాలు.
గురువారం (23 అక్టోబరు 2025): తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, కృష్ణా, పశ్చిమగోదావరి, ప్రకాశం, బాపట్ల, తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు.. అలాగే విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, అనకాపల్లి, గుంటూరు, ఏలూరు, కడప, చిత్తూరు, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
