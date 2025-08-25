English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rain Alert in Two Telugu States: నేడు అల్ప పీడనం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దంచికొట్టనున్న వానలు..

Weather Live Updates In Telangana Andhra Pradesh : గత పదిహేను రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. భారీ వానలతో కృష్ణా, గోదావరి బేసిన్ లోని ప్రాజెక్టులు జలకళను సంతరించుకోవడంతో పాటు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి. ఇపుడిపుడే కాస్తంత తెరపి ఇస్తున్న వర్షాలు తాజాగా బంగాళాఖాతంలో నేడు ఏర్పడే అల్ప పీడనంతో మళ్లీ తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లలో భారీ వర్షాలు పడనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 25, 2025, 10:09 AM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
7
5 Rs Note Value
Old 5 Rs Notes: పాత రూ.5 నోట్లతో 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
5
Ap Free Bus Travel Updates
Ap Free Bus: ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం.. మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
6
Telugu Ibomma
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
Rain Alert in Two Telugu States: నేడు అల్ప పీడనం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దంచికొట్టనున్న వానలు..

Weather Live Updates In Telangana Andhra Pradesh : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో  ఇవాళ  అల్పపీడనం ఏర్పడునుంది. దీని ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాలతో వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రానున్న మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురవనున్నాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. రాష్ట్రంలోని తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందంటోంది. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రలోని జిల్లాల్లో  దీని ప్రభావం ఎక్కువగా వుంటుందని వివరించింది. ఈ మేరకు  ఇవాళ  శ్రీకాకుళం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, కాకినాడ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. 

ఇక తెలంగాణ విషయానికి వస్తే నేడు రేపు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. ఈ మేరకు రంగా రెడ్డి, హైదరాబాద్‌, మేడ్చల్‌, ఉమ్మడి  ఖమ్మం,  ఆదిలాబాద్‌, వరంగల్‌,  కరీంనగర్‌, నల్గొండ, మహబూబ్‌నగర్‌  జిల్లాలో వానలు పడతాయంటూ వాతావరణశాఖ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.  

మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాల మూలంగా మళ్లీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఇప్పటికే గణేష్ నవరాత్రులు మూలంగా ట్రాఫిక్ కు భారీగా అంతరాయం కలిగే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో హైదరాబాద్ వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో ముందు జాగ్రత్తగా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్ మెంట్ తో పాటు జీహెచ్ఎంసీ వాళ్లను అలర్ట్ చేశారు. మొత్తంగా తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పరివాహాక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలతో పాటు అక్కడ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని అలర్ట్ గా ఉండాలని ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదేశాలు జారీ చేశాయి.  

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Today Weather Live UpdatesRain Live UpdateIMD alertTelangana Weather Live updateAndhra Pradesh Weather live Updates

Trending News