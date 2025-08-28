AP Rain Fall Area Wise Centemeters: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వర్ష బీభత్సం.. ఏరియా వారీగా ఎక్కడ ఎంత వర్షం కురిసిందంటే..!

Andhra Pradesh Weather update Area Wise Rain fall in Cente Meters: బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన అల్పపీడనం వాయువ్య దిశగా కదులుతోందని, ఇది తీవ్ర అల్పపీడనం బలపడి ఒడిశా మీదుగా కదిలుతుంది. దీంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ మేరకు పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తాలో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, కోనసీమ, ఉభయగోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. వర్షాల కారణంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచించారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కుండపోత వర్షాలతో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. మారేడుమిల్లి, బొడ్లంకలో వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా గుత్తేడ వద్ద 40 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రాజమండ్రి పుష్కరఘాట్ వద్ద లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి భారీగా నీరు చేరింది. కాకినాడ, రాజమండ్రి, రావులపాలెంలో వర్షపు నీరు చేరింది. రాజమండ్రి రైల్వే బ్రిడ్జి వద్ద డ్రైన్లు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వర్షపు నీరు రోడ్లపై చేరడంతో వాహన దారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కోనసీమ జిల్లాలోనూ ఉదయం నుంచి వర్షం కురిసింది.
పెరుగుతున్న కృష్ణానది వరద ప్రవాహం . దీంతో ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ఉధృతంగా వరద. మధ్యాహ్నంలోపు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఇన్ ఫ్లో, ఔట్ ఫ్లో 3.62 లక్షల క్యూసెక్కులుగా ఉందని తెలిపారు. ప్రభావిత జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అంతేకాదు కృష్ణానది పరీవాహక ప్రాంత ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. ముఖ్యంగ లంక గ్రామ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. వినాయక నిమజ్జనాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు.
గత 24 గంటల్లో ఏరియా వైజ్ వర్షపాతం వివరాల్లోకి వెళితే.. ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూర్ లో అత్యధికంగా 10 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. నందిగామ 9 సెం.మీ.. ఏలూరు జిల్లాలోని పోలవరం.. భీమడోలు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని భీమవరంలో 8 సెం.మీ వర్షపాతం మోదు అయింది.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నర్సాపురం లో 6 సెం.మీ.. కృష్ణజిల్లా కురుపాం, ఎల్వాడ 6 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. ఏలూరు జిల్లా మన్యంలో 5, చోడవరం అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరంలో 5 సెం.మీ, చింతలపూడిలో 5 సెం.మీ, కొమరాడ (పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా) 5 సెం.మీ , పల్నాడు జిల్లా అచ్చంపేట.. వేలైర్పాడ్, మంగళగిరి తణుకు, రేపల్లె, కైకలూరు, సత్తెనపల్లె, తెనాలి, విజయవాడల్లో 4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..
ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.