  • Telugu News
  • ఏపీ
  Tirumala: తిరుమలలో భారీ వర్షం.. ఘాట్ మార్గంలో బైకర్‌పై పడ్డ భారీ బండరాయి.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Heavy rains in Tirumala: తిరుమలలో సోమవారం నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తుంది.ఈ క్రమంలో ఘాట్ మార్గంలో వెళ్తున్న బైకర్ పై కొండపై నుంచి భారీ బండరాయి పడింది.ఈ ఘటనలో అతను ఒక్కసారిగా రోడ్డుమీద పడిపోయాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 18, 2025, 02:35 PM IST
  • తిరుమల రెండో ఘాట్ లో ప్రమాదం..
  • కీలక అలర్ట్ జారీ చేసిన టీటీడీ..

Rocks fall on bike rider in tirumala ghat road: తిరుమలలో భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. దీంతో భక్తులు తీవ్రఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గొడుగులు పట్టుకుని భక్తులు దర్శనాలకు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో రద్దీ మధ్యస్థంగా ఉంది. మరోవైపు భారీ వర్షంతో తిరుమల భక్తులు కొంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా మెట్లమార్గంలో వెళ్తున్న భక్తులు చాలా సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు  ఘాట్ మార్గంలో వెళ్తున ఒక బైకర్ మీద కొండ నుంచి భారీ బండారాయి వచ్చి అతని మీద పడింది. 

 మంగళవారం రోజున కొండ పైకి వెళుతున్న ఓ బైకర్ పై రాయి పడింది.  రెండో ఘాట్ రోడ్డులో హరిణి ప్రాంతం దగ్గర బైకర్ ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. వర్షం కారణంగా కొండ పైనుంచి ఒక రాయి దొర్లుకుంటూ వచ్చి మీద పడింది. దీంతో లోకేశ్ బైక్ అదుపు తప్పి పైనుంచి కిందపడ్డాడు. అతడి తలకు, శరీరానికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

వాహనదారులు అంబులెన్స్ కు ఫోన్ చేసి లోకేశ్ ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. లోకేశ్ ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నాడని స్విమ్స్ వైద్యులు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో టీటీడీ అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. ముఖ్యంగా కాలి నడక , బైకర్ లు కొండపైకి ఘాట్ మార్గంలో వచ్చే భక్తులు జాగ్రత్తాలు పాటించాలని టీటీడీ కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. 

Read more: Tirumala: శ్రీవారు స్వయంగా అడిగారని.!. బంగారం, వజ్రాలతో చేసిన యజ్ఞోపవీతం కానుకగా సమర్పణ.. ఎవరు సమర్పించారంటే..?

మరోవైపు తిరుమలలో  వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా డిసెంబర్ 30వ తేదీ నుంచి స్వామివారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పించనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పేర్కొంది. పది రోజుల పాటు వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా భక్తులు స్వామి వారిని దర్శించుకోవచ్చని తెలిపింది. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tirumalaTirumala DarshanTTD NewsTirupatiHeavy Rains in Tirumala

