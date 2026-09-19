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దూసుకొస్తున్న తుపాను.. అండమాన్‌లో అల్ప పీడనం..

AP Rains: తెలుగు రాష్ట్రాలకు  వాతావరణశాఖ  చల్లటి కబురు చెప్పింది.అండమన్‌లో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తుపానుగా రూపాంతరం చెందింది. దీంతో  ముఖ్యంగా బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఇవాళ APలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షం కురుస్తుందని తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 19, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:58 AM IST
దూసుకొస్తున్న తుపాను.. అండమాన్‌లో అల్ప పీడనం..
Image Credit: AP Toofan (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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దూసుకొస్తున్న తుపాను.. అండమాన్‌లో అల్ప పీడనం..
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