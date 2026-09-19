Toofan Effect: తుపాను ప్రభావంతో ఈ రోజు పార్వతీపురం మన్యం,కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, ప్రకాశం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, తిరుపతి, చిత్తూరు, కర్నూలు, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని హెచ్చరించింది.
మిగతా జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటోంది. ఈ క్రమంలోనే అల్లూరి, అనకాపల్లి, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇక శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఉత్తర అండమాన్ ప్రాంతంలో అల్పపీడనం..
ఇవాళ సాయంత్రం బంగాళాఖాతంలో ఉత్తర అండమాన్ ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం బలపడి, ఆ తదుపరి 3,4 రోజులలో పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ దక్షిణ ఒడిశా - ఉత్తరాంధ్ర తీరాల వైపు పయనించే అవకాశం ఉందంటోంది.
ఈ నెల 22న ఉత్తర కోస్తాలో భారీ వర్షాలు.
ఈ నెల 22న తీవ్ర వాయుగుండంగా లేదా తుఫాన్గా బలపడుతుందంటున్నారు. ఇది ఉత్తరాంధ్రలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా దానికి ఆనుకుని దక్షిణ ఒడిశాలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. ఈ ప్రభావంతో ఈనెల 22, 23 తేదీల్లో ఉత్తర కోస్తాలో వర్షాలు, అక్కడక్కడా భారీ, అతి భారీ వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
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