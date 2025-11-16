AP Rains: ఏపీలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్..

AP Rains Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను ని వర్షాలు ఇప్పట్లో వదిలేలా కనిపించడం లేదు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న వరుస అల్పపీడనాలతో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం తమిళానాడు సమీపంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా దక్షిణ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పై ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో రానున్న మూడు రోజులు దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
రేపు అంటే సోమవారం అన్నమయ్య, చిత్తూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ప్రకాశం,కడప జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటోంది. ఇక మంగళవారం నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది.
అలాగే ప్రకాశం, సత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణకోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 35 నుంచి 55 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయంటోంది. దీనికారణంగా మత్స్యకారులెవరూ సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించింది. బలమైన ఈదుగు గాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయిని తెలిపింది. ముఖ్యంగా నెల్లూరు సమీపంలోని ప్రజలు సముద్ర స్నానానికి వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
