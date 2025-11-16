AP Rains: ఏపీలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు అలర్ట్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
AP Rains:చలికాలంలోను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను వర్షాలు వీడటం లేదు. మొన్నటి వరకు భారీ వర్షాలతో అతలాకుతలం అయింది. అది చాలదన్నట్టు మొంథా తుపాను ఏపీ ప్రజలను భయపెట్టింది. ప్రస్తుతం అంతా ఓకే అనుకుంటున్న సమయంలో అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఏపీలో మళ్లీ వర్షాలు పడుతున్నాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 16, 2025, 08:34 AM IST

AP Rains Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను ని వర్షాలు ఇప్పట్లో వదిలేలా కనిపించడం లేదు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న వరుస అల్పపీడనాలతో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం తమిళానాడు సమీపంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా దక్షిణ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పై ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో రానున్న మూడు రోజులు దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

రేపు అంటే సోమవారం అన్నమయ్య, చిత్తూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ప్రకాశం,కడప జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటోంది. ఇక మంగళవారం నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో  అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. 

అలాగే ప్రకాశం, సత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణకోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 35 నుంచి 55 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయంటోంది. దీనికారణంగా మత్స్యకారులెవరూ సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించింది. బలమైన ఈదుగు గాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయిని తెలిపింది. ముఖ్యంగా నెల్లూరు సమీపంలోని ప్రజలు సముద్ర స్నానానికి వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

ap rainsAP Rain Live UpdatesSchool holidaysRain Live UpdatesToday Weather Live Updates

