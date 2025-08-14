AP Rains: ఏపీలో మళ్లీ భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు మాస్ మార్నింగ్.. !

AP Rains: అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. పలు చోట్ల ప్రధాన రహదారులపై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు స్తంహించి పోయాయి. కుండపోత వానలతో గుంటూరు, విజయవాడ నగరాల్లోని పలు ప్రాంతాలు చెరువుల్ని తలపించాయి. రోడ్లపై 2-3 అడుగుల ఎత్తుకు పైగా నీరు చేరింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లలోకి ప్రవేశించింది. అత్యధికంగా బాపట్ల జిల్లా చుండూరు మండలంలో 27.24, గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలులో 23.4 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
పల్నాడు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్లే రహదారులపై వరదనీరు ప్రవహించడంతో రాకపోకలు నిలిచాయి. వేర్వేరు ఘటనల్లో నలుగురు మరణించగా.. ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. ఇక నాగార్జునసాగర్, పులిచింతల నుంచి నీటి విడుదలకు తోడు భారీ వర్షాలతో వరద చేరడంతో కృష్ణానదికి వరద పెరిగింది. ప్రకాశం బ్యారేజి 70 గేట్లు ఎత్తి నీరు విడుదల చేస్తున్నారు. అక్కడ మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీచేశారు. దిగువ ప్రాంతాల్లో ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేశారు.
మరోవైపు ఏపీలో ఎడతెరపిలేకుండా కురుస్తోన్న వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ప్రాజెక్టులకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం పులిచింతల ప్రాజెక్ట్ నిండు కుండలా మారింది. దీంతో ప్రాజెక్టు 11గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు అధికారులు.
నాగార్జునసాగర్ పరివాహక ప్రాంతం నుంచి పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు 3 లక్షల 33వేల 564 క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్టులో పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 40 టీఎంసీలు కాగా.. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో 36.96 టీఎంసీలు నీరు నిల్వ ఉంది. నాగార్జునసాగర్ నుండి వరద ప్రవాహం దిగువకు ఎక్కువగా ఉండటం తో లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేయమని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసి ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు.
శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ఉదృతి కొనసాగుతోంది. దీంతో ప్రాజెక్టు 7 గేట్లు 10 అడుగుల మేర ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు అధికారులు. డ్యామ్ గేట్లపై నుంచి కృష్ణమ్మ నాగార్జునసాగర్ వైపు పరుగులు పెడుతోంది. డ్యామ్ 7 క్రస్ట్ గేట్లు ద్వారా 1 లక్ష 87 వేల 208 క్యూసెక్కుల వరదనీరు దిగువ నాగార్జునసాగర్ కు డ్యామ్ అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు.
ఎగువ పరీవాహక ప్రాంతాలైన జూరాల నుంచి 70 వేల 802 క్యూసెక్కుల వరదనీరు, సుంకేసుల నుంచి 42 వేల 669 క్యూసెక్కులు, హంద్రీ నుంచి 3వేల 750 క్యూసెక్కుల వరదనీరు శ్రీశైలం జలాశయానికి వచ్చి చేరుతోంది. శ్రీశైలం జలాశయానికి మొత్తం 1,లక్ష 17వేల221 క్యూసెక్కులు ఇన్ ఫ్లో వస్తుండగా.. అవుట్ ఫ్లో 2 లక్షల 52 వేల 840 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్దాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 882.10 అడుగులగా ఉంది.
ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..
ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..