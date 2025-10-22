AP Rains: బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్ప పీడనం.. ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు..

AP Rains: బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. ఏ క్షణమైనా వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని ఏపీ వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని ఆరు జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రకాశం, కడప, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు.
కర్నూలు, శ్రీసత్యసాయి, అనంతపురం, నంద్యాల, జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు అధికారులు. నెల్లూరు, ప్రకాశం, రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. భారీ వర్షాలతో రెవెన్యూ పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. వర్షాల దృష్ట్యా కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు.
తిరుమలలో ఎడతెరపిలేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. రెండో ఘాట్ రోడ్డు చివరి మలుపు దగ్గర మట్టి పెళ్లలు విరిగిపడ్డాయి. ఎడతెరపిలేని వర్షంతో జలపాతాలకు, జలాశయాలకు భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో తిరుమల దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు అప్రమత్తంగా మెలగాలని సూచించారు. అంతేకాదు తమ వెంట గొడుగులు, రెయిన్ కోట్ వంటివి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు.
