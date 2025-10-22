English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Rains: బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్ప పీడనం.. ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు..

AP Rains: బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్ప పీడనం.. ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు..

AP Rain alert: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరోవైపు అది వాయు గుండంగా మారే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 22, 2025, 03:22 PM IST

AP Rains: బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. ఏ క్షణమైనా వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని ఏపీ వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని ఆరు జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. ప్రకాశం, కడప, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ ప్రకటించారు.

కర్నూలు, శ్రీసత్యసాయి, అనంతపురం, నంద్యాల,  జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేశారు అధికారులు. నెల్లూరు, ప్రకాశం, రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. భారీ వర్షాలతో రెవెన్యూ పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. వర్షాల దృష్ట్యా కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ ఏర్పాటు చేశారు. 

తిరుమలలో ఎడతెరపిలేకుండా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. రెండో ఘాట్‌ రోడ్డు చివరి మలుపు దగ్గర మట్టి పెళ్లలు విరిగిపడ్డాయి. ఎడతెరపిలేని వర్షంతో జలపాతాలకు, జలాశయాలకు భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో తిరుమల దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు అప్రమత్తంగా మెలగాలని సూచించారు. అంతేకాదు తమ వెంట గొడుగులు, రెయిన్ కోట్ వంటివి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

School holidaysAP Rain AlertAPAndhra Pradeshbay of bengal

