  AP Rains: ఏపీకి భారీ వర్ష సూచన.. బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం..

AP Rains: ఏపీకి భారీ వర్ష సూచన.. బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం..

AP Rain Alert: ఉపరిత ఆవర్తనం ప్రభావంతో దక్షిణ అండమాన్‌ సముద్రంలో ఇవాళ అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని APSDMA తెలిపింది. సోమవారం నాటికి వాయుగుండంగా మారొచ్చని పేర్కొంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 22, 2025, 10:42 AM IST

Andhra Pradesh low pressure in Bay Of Bengal: తెలుగు రాష్ట్రాలకు మళ్లీ వాన గండం ముంచుకొస్తోంది. ఇప్పటికే ఏపీలో బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడన ప్రభావంతో వర్షాలు పడుతున్నాయి.  ఈ రోజు పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి  భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.  ఈ క్రమంలో  ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. అల్పపీడనం నేపథ్యంలో రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.

ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందని భారత వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. ఇది సోమవారం నాటికి వాయుగుండంగా, ఆ తర్వాత 48 గంటల్లో తుఫానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. 

తుఫాన్ ప్రభావంతో ఈ నెల 27 నుంచి 29 వరకు కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో  భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని IMD బాంబ్‌ పేల్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎల్లుండి నుంచి తేలిక పాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురవనున్నాయి. తుఫాన్ ప్రభావంతో తెలంగాణలో మరిన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాల నేపథ్యంలో రైతులు చేతికి వచ్చిన పంట నీటి పాలవుందా అనే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు తెలంగాణలోని మార్కెట్ యార్డుల్లో ఆరబోసిన ధాన్యాన్ని వెంటనే తడిలేని ప్రదేశాల్లో నిల్వచేయాలని మార్కెటింగ్ శాఖను వాతావరణ శాఖ ఆదేశించింది.  

