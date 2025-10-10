English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AP Rains: ఏపీలో మళ్లీ వానలు.. మరో 2 రోజుల పాటు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు..

AP Rains: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరోసారి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది వాతావరణశాఖ. దక్షిణ ఛత్తీస్‌గఢ్ నుంచి  తమిళనాడు మీదుగా, సముద్ర మట్టానికి 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ద్రోణి కొనసాగుతోంది.దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 10, 2025, 10:17 PM IST

AP Rains: ఛత్తీస్గడ్ నుంచి తమిళాడు మీదుగా సముద్ర మట్టానికి ద్రోణి ప్రభావంతో ఏపీ తీర ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయిన విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.  దీని ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో రెండు రోజులపాటు పిడుగులతో కూడిన  భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు చెట్ల  క్రింద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో  నిలబడరాదని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ఈ విషయమై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు. 

మరోవైపు  అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, అన్నమయ్య,చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మిగతా జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

కర్నూలు, అనంతపురం మినహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది' అని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ  తెలిపింది. దీంతో ప్రభుత్వం అన్ని జిల్లాల యంత్రాంగాలను అప్రమత్తం చేసింది. అంతేకాదు అత్యవసర సర్వీసుల అధికారులకు సంబంధించిన సెలవులను తాత్కాలికంగా రద్దు చేసింది ప్రభుత్వం. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Rains Heavy rainsAP Rain AlertToofanLow pressureWeather updates

