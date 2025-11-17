English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Rains: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వొదలని వానలు.. ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు..

AP Rains: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వొదలని వానలు.. ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు..

AP Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (Andhra Pradesh) ని వర్షాలు ఇప్పట్లో వదిలేలా కనిపించడం లేదు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న వరుస అల్పపీడనాలతో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 17, 2025, 10:05 AM IST

Trending Photos

Guru Gochar: బృహస్పతి గొప్ప అడుగు.. 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. సొంతింటి కల సాకారం..
6
Guru gochar
Guru Gochar: బృహస్పతి గొప్ప అడుగు.. 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. సొంతింటి కల సాకారం..
Money Blunders: డబ్బులు వృథా చేస్తున్నారా? ఈ 10 తప్పులు మీ పర్స్‌ను ఖాళీ చేస్తుంది
10
Money Blunders
Money Blunders: డబ్బులు వృథా చేస్తున్నారా? ఈ 10 తప్పులు మీ పర్స్‌ను ఖాళీ చేస్తుంది
Vegetables Price Today (November 17): వామ్మో ఇవేం ధరలు.. భాగ్యనగరం రైతు బజార్‎లో కూరగాయల మంట.. ఏది కొనాలన్నా రూ. 50 పైనే..!!
5
Alwal Rythu Bazaar Vegetable Prices
Vegetables Price Today (November 17): వామ్మో ఇవేం ధరలు.. భాగ్యనగరం రైతు బజార్‎లో కూరగాయల మంట.. ఏది కొనాలన్నా రూ. 50 పైనే..!!
Hitech City Stop: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరెళ్లేవారికి బిగ్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. హైటెక్‌ సిటీలో రైల్వే స్టాప్‌..!
5
Hitec City Railway Stop
Hitech City Stop: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరెళ్లేవారికి బిగ్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. హైటెక్‌ సిటీలో రైల్వే స్టాప్‌..!
AP Rains: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వొదలని వానలు.. ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు..

AP Rain Alert: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనంతో తమిళనాడు సహా ఏపీలో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి.  ప్రస్తుతం తమిళానాడు సమీపంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా దక్షిణ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పై ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో రానున్న మూడు రోజులు దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇవాళ నెల్లూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు.. ప్రకాశం, కడప జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక రేపు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో  అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. అలాగే ప్రకాశం, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, సత్యసాయి, కడప జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణకోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 35 నుంచి 55 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయంటోంది. 

దీనికారణంగా మత్స్యకారులెవరూ సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించింది. మరోవైపు ఏపీల వర్షాల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో పంటలు దెబ్బ తిన్నాయి. అకాల వర్షాలతో ఆరగాలం కష్టపడి పండించిన పంట తడిసిపోవడంతో కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్నారు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. 

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ap rainsAP Rain Live UpdatesSchool holidaysRain Live UpdatesToday Weather Live Updates

Trending News