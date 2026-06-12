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AP Rains: ఏపీలో నేటి నుంచి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. వాతావరణ హెచ్చరిక..

Andhra Pradesh Rain alert: నైరుతి ఋతుపవనాలు తెలంగాణలో మందకొడిగా సాగుతున్నాయి. కానీ ఏపీలో మాత్రం నైరుతి ‌ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీంతో నేటి నుంచి ఏపీలో పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 12, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:01 AM IST
AP Rains: ఏపీలో నేటి నుంచి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. వాతావరణ హెచ్చరిక..
Image Credit: AP Rain Alert (ZEE Telugu News /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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