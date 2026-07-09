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ఏపీలో భారీ వర్షాలు.. 4 రోజులు వర్షాలు.. పిడుగులు పడే ఛాన్స్..

AP Weather Update: ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో రాయలసీమ సహా కొన్ని జిల్లాల్లో తప్పించి మిగతా అన్ని ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఓ వైపు ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉన్న పలు ప్రాంతాల్లో ఈ రోజు వచ్చే 4 రోజుల వరకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 09, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:29 AM IST
ఏపీలో భారీ వర్షాలు.. 4 రోజులు వర్షాలు.. పిడుగులు పడే ఛాన్స్..
Image Credit: AP Rains (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఏపీలో భారీ వర్షాలు.. 4 రోజులు వర్షాలు.. పిడుగులు పడే ఛాన్స్..
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