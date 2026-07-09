/ఏపీలో భారీ వర్షాలు.. 4 రోజులు వర్షాలు.. పిడుగులు పడే ఛాన్స్..

AP Rains: ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ రోజు నాలుగు జిల్లాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదు కానుందని భారత వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. మిగిలిన జిల్లాల్లో మాములు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. పలు చోట్ల వానలకు తోడు పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందన్న ఆరుగాలం కష్టపడే రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు విద్యుత్ స్తంభాలకు దగ్గర, హోర్డింగ్ల సమీపంలో.. చెట్ల కింద నిల్చోరాదని తెలిపింది. పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందన్న ఒకవేళ పిడుగు పడితే.. చెట్ల పై పడే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందుకే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
పిడుగులు పడే ప్రమాదం అంటూ వాతావరణశాఖ వార్నింగ్..
పలు చోట్ల భారీ వర్షాలకు రోడ్లపై నీరు నిల్చిపోయి ఉండటం మూలానా.. కొన్ని చోట్ల మున్సిపల్ సిబ్బంది మ్యాన్ హోల్ మూతలు తీసి సైన్ బోర్డ్స్ కూడా పెట్టలేదు. అలాంటి ప్రాంతాల్లో ప్రజలు నడిచి వెళ్లే సమయంలో ఆచితూచి అడుగులు వేయాలని సూచిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలోని మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి వానలు..
ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో కోస్తా తీర ప్రాంతంలోని జిల్లాల్లో సగటు వర్షపాతం కంటే కాస్త ఎక్కువ నమోదు అయింది. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో సాధారం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయింది. కొన్ని జిల్లాల్లో చెదురుమదురు వర్షాలు మాత్రమే కురుస్తున్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావం రాష్ట్రంపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. దీంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. మరోవైపు ముంబై, ఢిల్లీ, జమ్మూ కశ్మీర్ వంటి రాష్ట్రాల్లో అతివృష్టి వల్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనకు గువరతున్నారు.
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