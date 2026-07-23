/ఋతుపవనాల ప్రభావంతో ఏపీలో మరో 6 రోజులు భారీ వర్షాలు..

AP Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ద్రోణీ ప్రభావంతో ఏపీలో నైరుతి ఋతుపవనాలు విస్తారంగా ఉన్నాయి. అరేబియా సముద్రం నుంచి వస్తున్న బలమైన గాలులు వల్ల ఈ నైఋతి ఋతుపవనాలు చల్లబడుతున్నాయి. దీని కారణంగా ఏపీలో ఈ రోజు నుంచి 6 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఇవాళ ఏపీలో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, NTR, గుంటూరు, బాపట్ల, మార్కాపురం, అల్లూరి సీతారామరాజు, కోనసీమ, జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఏపీలో విస్తారంగా ఉన్న నైఋతి ఋతుపవనాలు..
వాటితో పాటు మన్యం, పోలవరం, తూర్పు గోదావరి, పల్నాడు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. పిడుగులు పడే సమయంలో చెట్ల కింద ఉండరాదని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. మరోవైపు హోర్డింగుల కింద .. విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర నిల్చోరాదని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
మరోవైపు నిన్న ఏపీ వ్యాప్తంగా ఏలూరు జిల్లాలో 2.5 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు కర్నూలు నందవరం.. ఏలూరు జిల్లా జిలుగు మిల్లు.. తిరుపతి తడ.. నంద్యాల జిల్లాల వెలుగోడులో 2 సెం.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
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