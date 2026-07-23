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ఋతుపవనాల ప్రభావంతో ఏపీలో మరో 6 రోజులు భారీ వర్షాలు..

AP Rain Alert: గత కొన్ని రోజులుగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కానీ భారీ స్థాయిలో మాత్రం లేవు. మరోవైపు ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లోని రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాల్లో రైతులు దిగాలుగా ఉన్నారు. అయితే గత మూడు రోజులుగా ఏపీ వ్యాప్తంగా నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు పడనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 23, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:21 AM IST
ఋతుపవనాల ప్రభావంతో ఏపీలో మరో 6 రోజులు భారీ వర్షాలు..

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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